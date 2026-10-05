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¿Qué sabemos de la muerte de una trabajadora por neumonía en Siberia?

La muerte ocurrió después de una hospitalización por neumonía grave, pero Rusia sostiene que hasta ahora no se ha confirmado que se trate de peste neumónica.
lun 05 octubre 2026 04:52 PM
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Un hospital ruso se mantiene cerrado.
Las autoridades de la región de Irkutsk aseguran que la situación sanitaria permanece estable tras el fallecimiento. (IGOR IVANKO/AFP)

Una trabajadora de un instituto especializado en peste en la región de Irkutsk, en Siberia, Rusia, murió por una neumonía de causa desconocida, de acuerdo con las autoridades sanitarias del país.

En estos días, las autoridades señalaron que fue hospitalizada y murió a principios de octubre. Tras el caso, las autoridades rusas activaron medidas epidemiológicas y mantienen bajo vigilancia a personas que tuvieron contacto con ella.

La situación ocurre en Irkutsk, una región de Siberia donde se encuentra el Instituto de Investigación Antipeste, dedicado al estudio y vigilancia de enfermedades consideradas peligrosas.

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¿Qué pasó con la trabajadora del laboratorio?

La mujer, identificada en reportes locales como Daria Shipilova, de 28 años, trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente.

De acuerdo con la información disponible, fue hospitalizada el 29 de septiembre con un cuadro de neumonía grave y murió entre el 1 y el 2 de octubre. La agencia sanitaria rusa Rospotrebnadzor informó que el diagnóstico fue “neumonía de etiología desconocida”.

La dependencia también señaló que realizó pruebas ampliadas y que no encontró microorganismos relacionados con la actividad profesional de la trabajadora.

Además, aseguró que no se había detectado ningún accidente en el instituto relacionado con microorganismos patógenos.

¿Por qué se habla de la peste neumónica?

La preocupación surgió porque la mujer trabajaba precisamente en un instituto dedicado a investigar la peste y porque comenzaron a circular versiones sobre un posible accidente en el laboratorio.

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Algunos reportes locales señalaron que la trabajadora habría estado expuesta a un tubo roto que contenía bacterias de peste antes de enfermar.

Sin embargo, la investigación realizada por la agencia sanitaria rusa Rospotrebnadzor determinó que "no se detectó ningún microorganismo relacionado con la actividad profesional de la joven en sus muestras biológicas", dijo el responsable regional en Telegram.

Además, Igor Kobzev, gobernador de la región, aseguró además que la situación sanitaria en la región es "estable" y que ningún otro empleado del instituto ha solicitado atención médica desde que se conoció el fallecimiento.

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¿Hay cuarenta en Rusia?

Las autoridades rusas implementaron medidas de vigilancia después de la muerte de la trabajadora.

Reportes internacionales señalan que cerca de 200 personas que tuvieron contacto con ella fueron puestas bajo observación médica. También se establecieron medidas de cuarentena en instalaciones hospitalarias de la región.

¿Qué es la peste neumónica?

La peste neumónica es una de las tres principales formas clínicas de la peste, una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la peste puede transmitirse a las personas mediante la picadura de pulgas infectadas, el contacto con tejidos o materiales contaminados y, en el caso de la forma neumónica, mediante partículas respiratorias de una persona infectada.

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La forma neumónica es la más grave y puede transmitirse entre personas. Sus síntomas pueden aparecer rápidamente e incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar y, en algunos casos, expectoración con sangre.

Sin tratamiento, puede ser mortal en poco tiempo, sin embargo puede tratarse con antibióticos cuando se detecta y atiende oportunamente.

¿La peste neumónica está confirmada en Rusia?

Rospotrebnadzor sostiene que el diagnóstico de la trabajadora fue neumonía de causa desconocida y que las pruebas realizadas no encontraron microorganismos relacionados con su trabajo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su gobierno analiza "muy seriamente" los informes sobre la situación en Rusia.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, pidió a los periodistas "remitirse a las comunicaciones oficiales de Rospotrebnadzor en lugar de rumores y especulaciones".

¿Existe riesgo de que llegue a México?

Por ahora, no existe información oficial sobre que el brote de peste neumónica pueda llegar o esté relacionado con México.

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La situación sigue bajo vigilancia internacional porque, si eventualmente se confirmara un caso de peste neumónica, se trataría de una enfermedad que puede transmitirse entre personas mediante partículas respiratorias.

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Rusia Enfermedades

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