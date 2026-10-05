¿Qué sabemos de la muerte de una trabajadora por neumonía en Siberia?

¿Hay cuarenta en Rusia?
Las autoridades rusas implementaron medidas de vigilancia después de la muerte de la trabajadora.
Reportes internacionales señalan que cerca de 200 personas que tuvieron contacto con ella fueron puestas bajo observación médica. También se establecieron medidas de cuarentena en instalaciones hospitalarias de la región.
¿Qué es la peste neumónica?
La peste neumónica es una de las tres principales formas clínicas de la peste, una enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que la peste puede transmitirse a las personas mediante la picadura de pulgas infectadas, el contacto con tejidos o materiales contaminados y, en el caso de la forma neumónica, mediante partículas respiratorias de una persona infectada.
La forma neumónica es la más grave y puede transmitirse entre personas. Sus síntomas pueden aparecer rápidamente e incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar y, en algunos casos, expectoración con sangre.
Sin tratamiento, puede ser mortal en poco tiempo, sin embargo puede tratarse con antibióticos cuando se detecta y atiende oportunamente.
¿La peste neumónica está confirmada en Rusia?
Rospotrebnadzor sostiene que el diagnóstico de la trabajadora fue neumonía de causa desconocida y que las pruebas realizadas no encontraron microorganismos relacionados con su trabajo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su gobierno analiza "muy seriamente" los informes sobre la situación en Rusia.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, pidió a los periodistas "remitirse a las comunicaciones oficiales de Rospotrebnadzor en lugar de rumores y especulaciones".
¿Existe riesgo de que llegue a México?
Por ahora, no existe información oficial sobre que el brote de peste neumónica pueda llegar o esté relacionado con México.