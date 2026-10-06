¿Qué pasó con la trabajadora del laboratorio?

La mujer, identificada en reportes locales como Daria Shipilova, de 28 años, trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Siberia y el Lejano Oriente.

De acuerdo con la información disponible, fue hospitalizada el 29 de septiembre con un cuadro de neumonía grave y murió entre el 1 y el 2 de octubre. La agencia sanitaria rusa Rospotrebnadzor informó que el diagnóstico fue “neumonía de etiología desconocida”.

La dependencia también señaló que realizó pruebas ampliadas y que no encontró microorganismos relacionados con la actividad profesional de la trabajadora.

Además, aseguró que no se había detectado ningún accidente en el instituto relacionado con microorganismos patógenos.

¿Por qué se habla de la peste neumónica?

La preocupación surgió porque la mujer trabajaba precisamente en un instituto dedicado a investigar la peste y porque comenzaron a circular versiones sobre un posible accidente en el laboratorio.



Algunos reportes locales señalaron que la trabajadora habría estado expuesta a un tubo roto que contenía bacterias de peste antes de enfermar.

Sin embargo, la investigación realizada por la agencia sanitaria rusa Rospotrebnadzor determinó que "no se detectó ningún microorganismo relacionado con la actividad profesional de la joven en sus muestras biológicas", dijo el responsable regional en Telegram.

Además, Igor Kobzev, gobernador de la región, aseguró además que la situación sanitaria en la región es "estable" y que ningún otro empleado del instituto ha solicitado atención médica desde que se conoció el fallecimiento.