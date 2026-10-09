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¿Quién es Navi Pillay, la Nobel de la Paz 2026 que incomoda a Trump y Netanyahu por su trabajo sobre Gaza?

La galardonada defendió a presos políticos del apartheid, juzgó crímenes de genocidio y encabezó una investigación sobre Gaza que desató la furia de Israel.
vie 09 octubre 2026 07:55 AM
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Navi Pillay, ganadora del Nobel de la Paz 2026, posa junto a Silvia Fernández de Gurmendi y Christoph Safferling en el histórico tribunal de Núremberg, Alemania, el 9 de octubre de 2026.
Navi Pillay, jueza sudafricana y defensora de los derechos humanos, recibió el Premio Nobel de la Paz 2026 por su trayectoria en la justicia internacional. (FRANK BOXLER/AFP)

La jueza sudafricana Navi Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz 2026 por su defensa de los derechos humanos y el derecho internacional. A sus 85 años, su trayectoria en tribunales internacionales y sus denuncias sobre la destrucción de Gaza la han colocado en el centro de las críticas de los gobiernos de Israel y Estados Unidos.

El Comité Nobel Noruego reconoció su contribución a la persecución de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, en un contexto en el que, advirtió, la justicia internacional está bajo presión y sus instituciones enfrentan ataques políticos.

“Vivimos en una época donde el derecho internacional y los derechos humanos son blanco de ataques políticos”, afirmó Pillay tras conocer el premio. También dedicó el galardón a los supervivientes de crímenes internacionales.

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¿Por qué el Nobel de Navi Pillay incomoda a Trump y Netanyahu?

Entre 2021 y 2025, Pillay presidió una comisión internacional de investigación de la ONU sobre los territorios palestinos e Israel. En 2025, el organismo concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza durante la ofensiva iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Israel rechazó las conclusiones y, tras el anuncio del Nobel este viernes 9 de octubre, su Ministerio de Asuntos Exteriores acusó al Comité Nobel de legitimar el “odio contra Israel”.

"Ahora que el Comité Nobel ha premiado la mayor mentira del siglo XXI, Joseph Goebbels sin duda estará aplaudiendo desde el infierno", publicó el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en X.

El reconocimiento también llega en medio de las tensiones entre Donald Trump y la justicia internacional. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.

Washington ha cuestionado la legitimidad de la Corte. En septiembre, Trump pidió a los países miembros que abandonaran la institución, a la que calificó de estar “fuera de control”.

Pillay respondió con un mensaje dirigido a los líderes políticos: “Tienen la obligación legal de proteger los derechos humanos y abstenerse de hacer la guerra”.

El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, aclaró que el premio no implica respaldar automáticamente las conclusiones sobre Gaza. “No somos un tribunal”, dijo a la AFP, aunque expresó confianza en la profesionalidad y la integridad de la jurista.

Navi Pillay, ganadora del Nobel de la Paz 2026, posa en el histórico tribunal de Núremberg, Alemania, el 9 de octubre.
Navi Pillay ha dedicado décadas a la defensa de los derechos humanos y a la persecución de crímenes internacionales. (FRANK BOXLER/AFP)

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Pillay bromea con compartir el Nobel de la Paz con Trump

Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump”, bromeó Pillay tras conocer el fallo, en alusión al interés que el presidente estadounidense ha expresado por recibir el Nobel de la Paz. En 2025, la opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del galardón, entregó su medalla al mandatario .

La jurista confesó que inicialmente creyó que el anuncio era una broma. “Como abogada y jueza, sigo queriendo verificarlo”, dijo.

Pillay también recordó las reacciones a su trabajo sobre Gaza, que le valieron muestras de reconocimiento por su valentía, pero también llamados en redes sociales para que Estados Unidos la sancione. “¿Por qué necesitaría valor para decir la verdad?”, cuestionó.

La posibilidad de nuevas sanciones se enmarca en las medidas que Washington ha tomado contra figuras vinculadas con investigaciones de la CPI y en la presión de Trump para que los países abandonen esa institución.

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado habla a los periodistas mientras sale del Capitolio de los Estados Unidos después de reunirse con los senadores estadounidenses el 15 de enero de 2026 en Washington, DC. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el jueves temprano con el líder de la oposición venezolana Machado, cuyo movimiento a favor de la democracia ha dejado de lado desde que derrocó al líder de su país, y cuyo Premio Nobel de la Paz envidia abiertamente.
María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz 2025, entregó su medalla al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (FOTO: DREW ANGERER/AFP)

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Trayectoria: de defender a presos políticos a juzgar genocidios

Navanethem Pillay nació en 1941 en Durban, Sudáfrica, en una familia de origen tamil. Creció bajo el apartheid, el sistema de segregación racial que restringía los derechos de la población no blanca.

Estudió Derecho en la Universidad de Natal y obtuvo estudios de posgrado en Harvard. Fue la primera mujer no blanca en abrir un despacho de abogados en Durban y destacó por defender a opositores al régimen.

En 1973 consiguió que los presos políticos de Robben Island, donde estaba encarcelado Nelson Mandela, tuvieran acceso a abogados. Tras el fin del apartheid, en 1995 se convirtió en la primera mujer perteneciente a una minoría en ser nombrada jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica.

Su carrera internacional despegó en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. En 1998 participó en una decisión histórica que estableció que la violación podía constituir un acto de genocidio cuando se cometía con la intención de destruir a un grupo protegido.

En 2008 fue nombrada alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cargo que ocupó hasta 2014. Desde esa posición denunció la represión y las violaciones de derechos humanos en distintos países, incluidos Libia y Siria.

Actualmente, participa como jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia en el caso en el que Gambia acusa a Myanmar de genocidio contra la minoría rohinyá.

La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, destacó la importancia del Nobel en un momento de grandes desafíos para el orden jurídico internacional y el Estado de derecho.

El galardón incluye una medalla de oro, un diploma y 1.2 millones de dólares. La ceremonia de entrega se celebrará el 10 de diciembre en Oslo, Noruega.

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Premios Nobel Donald Trump Benjamin Netanyahu Conflicto Palestina-Israel

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