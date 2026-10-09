¿Quién es Navi Pillay, la Nobel de la Paz 2026 que incomoda a Trump y Netanyahu por su trabajo sobre Gaza?

¿Por qué el Nobel de Navi Pillay incomoda a Trump y Netanyahu?

Entre 2021 y 2025, Pillay presidió una comisión internacional de investigación de la ONU sobre los territorios palestinos e Israel. En 2025, el organismo concluyó que Israel cometió genocidio en Gaza durante la ofensiva iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Israel rechazó las conclusiones y, tras el anuncio del Nobel este viernes 9 de octubre, su Ministerio de Asuntos Exteriores acusó al Comité Nobel de legitimar el “odio contra Israel”.

"Ahora que el Comité Nobel ha premiado la mayor mentira del siglo XXI, Joseph Goebbels sin duda estará aplaudiendo desde el infierno", publicó el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en X.

El reconocimiento también llega en medio de las tensiones entre Donald Trump y la justicia internacional. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Gaza.

Washington ha cuestionado la legitimidad de la Corte. En septiembre, Trump pidió a los países miembros que abandonaran la institución, a la que calificó de estar “fuera de control”.

Pillay respondió con un mensaje dirigido a los líderes políticos: “Tienen la obligación legal de proteger los derechos humanos y abstenerse de hacer la guerra”.

El presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, aclaró que el premio no implica respaldar automáticamente las conclusiones sobre Gaza. “No somos un tribunal”, dijo a la AFP, aunque expresó confianza en la profesionalidad y la integridad de la jurista.