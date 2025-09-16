"Hoy somos testigos en tiempo real de cómo la promesa de 'nunca más' se rompe y se pone a prueba a los ojos del mundo. El genocidio en curso en Gaza es un ultraje moral y una emergencia jurídica", declaró Navi Pillay, jefa de la Comisión de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado y exmagistrada de la Corte Penal Internacional, en una rueda de prensa celebrada en Ginebra.

"La responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes al más alto nivel, que han orquestado una campaña genocida desde hace casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza."

El informe concluye que el presidente israelí, Isaac Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant "incitaron a cometer un genocidio y que las autoridades israelíes no tomaron medidas contra ellos para castigar esta incitación”.

"La población israelí ha sido traicionada por su Gobierno (...), que lleva dos años librando esta guerra genocida", afirmó Sidoti.

A su juicio, "el trauma" del 7 de octubre fue "manipulado por Netanyahu y sus secuaces”.

Casi 65,000 personas han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás y que la ONU considera fiables. El ataque de los islamistas en Israel dejó por su lado más de 1,200 muertos.