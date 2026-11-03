Bobby Pulido cambia los escenarios por el Congreso y derrota a los republicanos en Texas

El triunfo representa un avance para el Partido Demócrata en el sur de Texas, una región de mayoría latina que en los últimos años había registrado un desplazamiento electoral hacia los republicanos.

De acuerdo con The Texas Tribune, Pulido mantenía una ventaja amplia y anunció que había ganado la contienda durante la noche del martes 3 de noviembre. Al momento de ese reporte, la agencia Associated Press todavía no había declarado oficialmente un ganador.

¿Quién Bobby Pulido, cantante y ganador en las elecciones de EU?

Pulido, conocido por canciones como “Desvelado” y “Se Murió de Amor”, construyó una carrera de casi tres décadas en la música texana.



Originario de Edinburg, Texas, es hijo del músico Roberto Pulido y creció en una familia vinculada con la música regional. Su trayectoria le dio reconocimiento en el Valle del Río Grande, donde desarrolló buena parte de su campaña.

El artista cuenta con dos premios Latin Grammy en la categoría de mejor álbum tejano, obtenidos en 2022 y 2025.

Por qué Bobby Pulido incursionó en la política de Estados Unidos

Sin embargo, en 2026 decidió cambiar los escenarios por la política y competir por un lugar en el Congreso estadounidense.

Antes de dedicarse a la música estudió ciencias políticas y había expresado interés en el servicio público. Su candidatura llamó la atención del Partido Demócrata por su reconocimiento entre los votantes del sur de Texas.

En marzo ganó las primarias de su partido frente a la médica Ada Cuellar y obtuvo la nominación para enfrentar a De La Cruz, quien había ganado el distrito en 2022 y consiguió la reelección en 2024.

Una campaña de "ni de los rojos, ni de los azules"

Durante la campaña, Pulido buscó presentarse como una alternativa cercana a las comunidades fronterizas, más allá de las divisiones partidistas. Una de sus frases recurrentes fue que no era "del equipo rojo, ni del azul", una referencia a los colores de los partidos en disputa, sino del equipo de los votantes.