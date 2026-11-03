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Bobby Pulido cambia los escenarios por el Congreso y derrota a los republicanos en Texas

Conocido por éxitos como “Desvelado”, el artista deja los escenarios para llegar a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde representará a comunidades del sur de Texas.
mar 03 noviembre 2026 11:19 PM
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Bobby Pulido
Bobby Pulido llevó su campaña a conciertos, reuniones comunitarias y celebraciones de quinceañeras para acercarse a los votantes del sur de Texas. (ADAM GRAY/Getty Images via AFP)

El cantante de música texana Bobby Pulido resultó ganador en las elecciones intermedias de Estados Unidos, luego de imponerse en la contienda por el Distrito 15 de Texas, de acuerdo a las proyecciones de AP.

Pulido se enfrentó contra la republicana Monica De La Cruz, quien buscaba conservar su escaño en la Cámara de Representantes.

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El triunfo representa un avance para el Partido Demócrata en el sur de Texas, una región de mayoría latina que en los últimos años había registrado un desplazamiento electoral hacia los republicanos.

De acuerdo con The Texas Tribune, Pulido mantenía una ventaja amplia y anunció que había ganado la contienda durante la noche del martes 3 de noviembre. Al momento de ese reporte, la agencia Associated Press todavía no había declarado oficialmente un ganador.

¿Quién Bobby Pulido, cantante y ganador en las elecciones de EU?

Pulido, conocido por canciones como “Desvelado” y “Se Murió de Amor”, construyó una carrera de casi tres décadas en la música texana.

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Originario de Edinburg, Texas, es hijo del músico Roberto Pulido y creció en una familia vinculada con la música regional. Su trayectoria le dio reconocimiento en el Valle del Río Grande, donde desarrolló buena parte de su campaña.

El artista cuenta con dos premios Latin Grammy en la categoría de mejor álbum tejano, obtenidos en 2022 y 2025.

Por qué Bobby Pulido incursionó en la política de Estados Unidos

Sin embargo, en 2026 decidió cambiar los escenarios por la política y competir por un lugar en el Congreso estadounidense.

Antes de dedicarse a la música estudió ciencias políticas y había expresado interés en el servicio público. Su candidatura llamó la atención del Partido Demócrata por su reconocimiento entre los votantes del sur de Texas.

En marzo ganó las primarias de su partido frente a la médica Ada Cuellar y obtuvo la nominación para enfrentar a De La Cruz, quien había ganado el distrito en 2022 y consiguió la reelección en 2024.

Una campaña de "ni de los rojos, ni de los azules"

Durante la campaña, Pulido buscó presentarse como una alternativa cercana a las comunidades fronterizas, más allá de las divisiones partidistas. Una de sus frases recurrentes fue que no era "del equipo rojo, ni del azul", una referencia a los colores de los partidos en disputa, sino del equipo de los votantes.

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También aprovechó su relación con la cultura local para acercarse al electorado. Participó en conciertos, actos públicos y celebraciones de quinceañeras, después de que la campaña de De La Cruz cuestionara que la contienda no debía definirse por quién podía amenizar una fiesta.

Pulido convirtió ese comentario en una oportunidad para presentarse en estos eventos y conectar con familias de la región.

Los temas que impulsó no están alineados con Trump

Entre los temas que impulsó estuvieron el costo de vida, el acceso a servicios de salud y la reforma migratoria. También cuestionó las políticas económicas y migratorias de Donald Trump, aunque insistió en que buscaría trabajar con legisladores de ambos partidos.

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La contienda tenía relevancia nacional porque el Distrito 15 había sido ganado por Trump por 18 puntos porcentuales en 2024.

La victoria anunciada por Pulido representa un revés para los republicanos, que buscaban conservar el escaño y ampliar su representación en el sur de Texas después de modificar los límites de varios distritos electorales.

¿Qué ganó Bobby Pulido en las elecciones de EU?

Bobby Pulido ganó la elección para representar al Distrito 15 de Texas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Con este resultado, el cantante de música tejana dejará los escenarios para incorporarse a la política federal y representar a los habitantes de una región que incluye comunidades del Valle del Río Grande y zonas cercanas a Corpus Christi.

El cargo de representante federal tiene una duración de dos años, por lo que Pulido asumiría en enero de 2027 hasta enero de 2029, cuando se realice el siguiente ciclo de elecciones legislativas.

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¿Qué actividades tendrá como representante?

Entre sus principales responsabilidades estarán:

  • Proponer y votar leyes: podrá presentar iniciativas, participar en debates, proponer modificaciones y votar proyectos relacionados con la economía, migración, salud, educación, seguridad y otros asuntos federales.
  • Aprobar el presupuesto federal: participará en las discusiones y votaciones sobre el gasto del gobierno estadounidense, incluidos los recursos destinados a programas sociales, infraestructura, seguridad y servicios públicos.
  • Representar a su distrito: deberá escuchar las necesidades de los habitantes del Distrito 15 de Texas y llevar sus demandas al Congreso.
  • Participar en comisiones legislativas: podrá integrarse a comités especializados que revisan proyectos de ley, supervisan dependencias federales y realizan audiencias sobre asuntos específicos.
  • Supervisar al gobierno federal: desde la Cámara podrá participar en investigaciones y audiencias para revisar las decisiones de las agencias y funcionarios del gobierno, así como solicitar información sobre el uso de recursos públicos.
  • Atender gestiones de ciudadanos: su oficina también podrá ayudar a los habitantes del distrito a resolver problemas relacionados con trámites y servicios federales, como beneficios para veteranos, Seguro Social o asuntos migratorios.

Aunque Pulido llegará como integrante del Partido Demócrata, su trabajo no se limitará a los temas de su partido.

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