¿Qué tanto le durará a Trump la nueva piel?

AMLO le resta importancia al uso electoral que Trump da a su visita

Lo anterior cobra más importancia cuando otros estados vitales que Trump ganó en 2016 le podrían dar la espalda ahora. Un ejemplo significativo es Wisconsin, cuyo margen de ganancia fue de apenas el 0.77% (23,000 votos). Tan sólo en Milwaukee se estima que 40,000 votantes de Obama no lo hicieron a favor de Hillary Clinton en 2016. Si se considera que es el condado con mayor población afroamericana en el estado, y que su ausencia fue más que suficiente para darle la victoria a Trump, ahora con la pandemia y la hostilidad del presidente hacia el movimiento Black Lives Matter, fácilmente el estado podría pintarse de azul.

En ese sentido, el voto hispano, aunque no es crucial para ganar la elección federal, sí será importante para no perderla. Por supuesto, los latinos no son un grupo lineal o homogéneo, pero sí son un grupo claramente perdedor con el extravío de empleos y la falta de apoyos médicos para enfrentar el tsunami pandémico del COVID-19.

OPINIÓN: Después de la pandemia, ¿debe preocuparnos la elección en EU?

Es en este contexto que Trump se presenta como un presidente más “elástico” para acercarse a la comunidad latina sin perjuicio de dañar a su base electoral; justamente cuatro días después de la cacareada la visita de AMLO a Washington, Trump volvió a presumir los avances del muro fronterizo.

Por supuesto, y de tener éxito en su camino reeleccionista, habrá que ver si cumple todo lo anterior o, como en temporada de Halloween en plena elección, se trata sólo de un disfraz. Como un reptil, el presidente ha decidido cambiar de piel por diversos factores.

OPINIÓN: A sus órdenes Trump. Adiós TLC con China

En este caso, su posición en las encuestas, el peor momento de la pandemia, disturbios racistas, el escándalo por la filtración del libro de Bolton y las memorias escritas por su sobrina Merry Trump, entre otros. En resumen, un presidente que se tiene que correr de la derecha extrema a una posición más centrista. ¿Qué tanto le durará la nueva piel?

Nota del editor: Rina Mussali es analista internacional y conductora de Vértice Internacional en el Canal del Congreso. Síguela en Twitter y en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.

