¿Se gesta una nueva crisis bancaria?

Volviendo al caso estadounidense, que es donde se ha dado el estallido inicial (más allá de algunos casos aislados en México -como Credijusto o Alfacredit-, así como en Chile -como Banswiss, Cruz del Sur y otros similares por toda la región-), se ha levantado un justificado nerviosismo entre la comunidad de analistas por el caso de los bancos regionales, pues sus parámetros se han venido deteriorando los últimos años.

En primer lugar, su cobertura de reservas contra activos es muy baja (2% vs 12% en bancos grandes); tienen mucho mayor dependencia de depósitos para sus préstamos (82% vs 60% en bancos grandes) -la mayoría de los cuales no tiene el seguro del FDIC- y han tomado préstamos de la autoridad en montos correspondientes al 100% de sus reservas, vs solo un 45% por parte de los bancos grandes. Lo más preocupante es que 28% de sus carteras - vs solo el 8% en el caso de los bancos grandes- está colocado en el sector de bienes raíces comerciales, que es uno de los que seguirán causando más quebrantos.

Si las crisis llegan porque se va formando capa a capa una bola de nieve, todo esto podría perfilarse como una nueva, pero en este punto -como en otros momentos posteriores y previos a la anterior, en noviembre 2008-, es imposible calcular el “momento Lehman”, es decir, el evento a partir del cual esta proverbial bola toma hacia abajo en la colina con velocidad implacable. En cualquiera de los escenarios, si hay una exposición al riesgo por los excesos a los que se llegó en la pandemia y por el daño que pueden causar las altas tasas de interés.

Nota del editor: Jorge Arturo Martínez González, CFA, PhD es Director del Centro de Innovación Financiera en EGADE Business School, Académico en New York Institute of Finance NYIF, Consejero Independiente y CEO de Castor & Polux firma de Consultoría en Economía, M&A, Riesgos y Finanzas Corporativas. Síguelo en LinkedIn y/o escríbele a jorge@castorypolux.com Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión