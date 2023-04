Desarrollo de infraestructura, ¿obstáculo para la digitalización?

Sobre el streaming –mercado ya también consolidado–, veremos, por ejemplo, que la batalla continuará. Hoy, los usuarios están suscritos en promedio a tres servicios: básicamente tienen dos fijos y uno es variable. Esto depende de los gustos del mercado, pero la tendencia creciente continuará. El video over-the-top (OTT), que engloba servicios de streaming y video transaccional, será de los contenidos más consumidos por los mexicanos en los siguientes cinco años. El año pasado, el valor del mercado de estos servicios fue de 1,257 mdd; en 2026 se estima que el valor será de 1,899 mdd, crecerá 50%.

El metaverso no queda fuera de la ecuación. Continuaremos presenciando el lanzamiento de metaversos. ¿Podríamos hablar de masificación? No, aún estamos lejos, pero las empresas continuarán aprendiendo y experimentando; buscarán la manera de tener tecnologías menos costosas y también deberán comprender cómo atender a los diversos públicos dentro del metaverso –en el desarrollo de esta tecnología, el crecimiento de la red 5G juega un papel fundamental–. Por el momento, y en el mediano plazo, el metaverso será un canal más dentro del principio de la omnicanalidad, en el que el e-commerce jugará un papel protagónico.

Este viaje no tiene retorno; continuaremos observando cada vez mayor adopción tecnológica, y consumidores ávidos de nuevos productos y servicios tecnológicos. Sin embargo, el desarrollo dependerá de la creación de políticas públicas en México que permitan mayores incentivos para el desarrollo de infraestructura, que, a su vez, incremente la inclusión de la sociedad en el ámbito digital. Y es que más allá de disponer de nuevos productos y servicios, se trata de no obstaculizar el avance de la economía digital por las entidades privadas para no perder competitividad frente a otras economías de la región y globales.

Nota del editor: Anderson Ramires es Socio Líder de TMT & Digital Services en PwC México. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión