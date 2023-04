Pese a la reforma de pensiones, no le alcanza, joven

Con todo, me temo que tu ahorro obligatorio probablemente no será suficiente.

Sí creo que la reforma del año 2020 es una mejora, pero no alcanza para llenar los espacios generados por las expectativas.

Para manejar las expectativas, y de acuerdo a recomendaciones internacionales, es necesario incentivar el ahorro voluntario. En México existen varios tipos de cuentas voluntarias para el retiro, como el ahorro adicional en Afore, los planes personales de retiro (PPR) o los planes privados de pensiones (PPP). Cada uno ofrece beneficios útiles, como deducciones fiscales en las aportaciones realizadas, reducción en el pago de impuestos por rendimientos o dividendos, o mayor variedad para elegir. Es más, el PPR no requiere tener un trabajo formal. Estos beneficios sin duda podrían impactar a favor de los trabajadores, ayudando a incrementar sus pensiones.Pero eso no es todo. Fomentar el ahorro e inversión privada no solo beneficia a los trabajadores, sino también al país, al promover el desarrollo del mercado de capitales, la estabilidad económica y el acceso a financiamiento, mejorando el bienestar de todos.

En definitiva, si hoy eres joven, y pese a la reforma, quizás la Afore no te alcance. Es importante tener expectativas realistas y fomentar el ahorro voluntario para el retiro. Esto contribuirá a un mejor futuro, tanto para los trabajadores como para la sociedad en general.

Nota del editor: Omar Larré es CIO y cofundador de Fintual, con más de una década de experiencia en la administración de inversiones. Ingeniero civil matemático, con maestría en gestión de operaciones de la Universidad de Chile. Síguelo en LinkedIn y/o en Twitter . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

