La primavera de la Inteligencia Artificial

(Expansión) - No sabía que conocía tanto de las jacarandas en la Ciudad de México hasta que un amigo me preguntó por qué la primavera es mi temporada favorita del año. En verdad nunca abrí un libro de botánica, o pregunté a un experto en el tema ni busqué en Google. “¿Cómo sabes esto?”, pregunta mi amigo. “Vi artículos, vídeos, páginas y contenido que me recomiendan las redes sociales. Supongo que se lo debo a los algoritmos”, respondo.

Isaac Asimov alguna vez dijo: “No creo que el trabajo de una máquina sea hacer obsoletos a los humanos. Creo que su trabajo es liberarnos para hacer cosas más interesantes.” Y pongo el ejemplo de las jacarandas porque de no ser por esas Inteligencias Artificiales (IA) —que tienen un registro de mis gustos e intereses y saben qué contenidos serán relevantes para mí— probablemente no sabría lo que sé.