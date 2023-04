Más y más sobre Inteligencia Artificial

(Expansión) - Así es, todavía hay bastante, y va para largo, para hablar sobre Inteligencia Artificial (IA).

Aunque su aplicación no es reciente, hoy, la IA desempeña un rol aún más relevante en la vida de millones de personas. Los nuevos programas de IA (porque ChatGPT no es el único, aunque sí actualmente el más conocido) realizan cientos de tareas a una mayor velocidad: cálculos matemáticos, generar imágenes o videos, elaborar estrategias, escribir tesis o artículos de opinión (aseguro, lector, que no es el caso de este artículo), entre varias actividades más.