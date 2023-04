Emociones, ¿qué son y cómo las usa la Inteligencia Artificial?

4. Efecto de halo

Construye una imagen pública positiva del candidato destacando sus logros y características atractivas, lo que hará que los votantes vean al candidato de manera más favorable en general y, por lo tanto, estén más dispuestos a apoyar sus propuestas políticas.

5. Sesgo de la aversión a la pérdida

Enfatiza los riesgos y las consecuencias negativas de no elegir al candidato en cuestión, haciendo que los votantes sientan que podrían perder algo valioso si no lo apoyan. La gente suele ser más sensible a las posibles pérdidas que a las potenciales ganancias.

Estas tácticas son muy eficientes porque se alinean a nuestros condicionamientos psicológicos como especie.

Y, ¿qué podemos hacer para protegernos de nuestros propios sesgos? Primero que nada, conocerlos y analizarlos. Segundo, entender que la libertad de decisión es un mito racionalmente absurdo: no tenemos control sobre lo que deseamos y los deseos son parte de una sistematización biológica asombrosamente estructurada. Una vez que aceptamos nuestra naturaleza, las emociones y los sentimientos se desmitifican y detectamos su influencia en nosotros.

Asumiendo nuestra posición como protectores de la vida misma, alimentando una visión amplia y ejercitando el pensamiento crítico, estaremos blindados contra mensajes y estímulos que buscan instrumentalizar nuestro espíritu.

