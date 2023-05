Secretos de una marca en forma

(Expansión) - ¿Por qué hay marcas que rompen marcas? Detrás de la industria del bienestar físico, hay un negocio billonario en constante crecimiento. Lo que he aprendido colaborando en una categoría llena de propósito, es que el fitness approach puede cambiar no solo la vida de una persona, ¡también de grandes negocios!

Se dice que aquello que no se puede medir no se puede mejorar, esto aplica tanto en el mundo del fitness como en el del marketing y en los negocios en general. Si quieres mantener una marca en forma, debes mejorar constantemente y aprender que una acción no es igual a movimiento, porque un buen movimiento puede anular muchas acciones (bajar y subir haciendo sentadillas puede tener diferentes efectos musculares si el movimiento de las piernas varía), así piensan los atletas corporativos.