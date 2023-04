El capitalismo “despierto” y las marcas dormidas

No es obligación para una marca o empresa integrar prácticas y protocolos de alto perfil relacionados con la equidad, diversidad e inclusión para que todo el mundo se dé cuenta. Sí es menester integrarlas, paso a paso, con un sólido análisis de riesgos y estrategia de difusión interna y externa para cuidar la reputación y saber responder ante un posible revés. Para hacerlo, hay que tomar en cuenta al menos tres filtros básicos. Primero: no se debe ir nunca en contra de los valores y la historia de la marca, bajo riesgo de lucir incongruente. Segundo: no se debe descuidar jamás al consumidor principal y sus motivos y valores por los cuales se identifica con nuestro producto o servicio. Tercero: la estrategia de comunicación debe contemplar desde el análisis cuasi científico de los influenciadores y terceros en los que se apoyarán las iniciativas de comunicación, hasta la identificación y preparación de respuestas en caso de que algo salga mal en el camino.

Las marcas y organizaciones que captan esto tendrán una ventaja en medio de un mundo cada vez más despierto, pendiente de quién se resbala y quién no.

Nota del editor: Guido Gaona es CEO de BCW México. Cuenta con más de 23 años de experiencia en el campo de la comunicación corporativa. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

