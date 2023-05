Con sus pros y contras, la "desinfluencia" sigue siendo marketing de influencia

Sin embargo, ¿qué sucede cuando se aborda lo contrario, es decir, una ola de comentarios negativos que podrían afectar la reputación de una marca y sus productos? Tal es el caso de la "desinfluencia", un fenómeno que surgió en TikTok a principios de este año, impulsado por influenciadores digitales que compartieron contenido sobre productos o servicios que no disfrutaron o que no recomendarían usar, acompañadas de las etiquetas #Deinfluencing. Estas publicaciones acumularon millones de vistas, me gusta y compartidos, volviéndose virales.

La "desinfluencia" como una forma amigable de influenciar

Aunque podría parecer una tendencia negativa para las marcas, la "desinfluencia" en realidad puede ofrecer un enfoque más amigable y menos perjudicial. En lugar de desacreditar a las marcas por factores como calidad, usabilidad o precio, los "desinfluencers" simplemente expresan que un producto o servicio no fue adecuado para ellos debido a su estilo de vida, necesidades o gustos personales. Bajo este enfoque, la "desinfluencia" se convierte en otra forma de influencia a través del boca a boca digital , que las marcas pueden aprovechar a su favor.

Estos influenciadores alientan a sus seguidores a ser más conscientes al tomar decisiones de consumo, especialmente en un mundo saturado de mensajes publicitarios que nos incitan a comprar productos que, a veces, no necesitamos o que podrían no funcionar para nosotros. Al exponer ciertos productos y servicios que se promocionan con una propuesta de valor que no siempre se cumple en la vida real, los "desinfluencers" contribuyen a un marketing más transparente y honesto.

En lugar de ver la "desinfluencia" como una amenaza, directores de empresas y comunicación pueden adoptar este enfoque amigable para mejorar sus estrategias de marketing y conectar de manera más auténtica con sus audiencias.

Sin duda, una de las principales razones por las que, considero, ha tomado fuerza, es por los beneficios que representa, especialmente, para la audiencia objetivo, tales como su oposición al consumismo, mediante la promoción de hábitos de consumo más sostenibles y conscientes; la autenticidad y transparencia, sobre la promoción de productos o servicios para obtener ganancias monetarias, lo que impulsa la confianza y credibilidad en la audiencia; y la promoción de causas sociales y ambientales, ya que los desinfluencers ayudan a crear conciencia e impulsan un cambio positivo.

A final de cuentas, como consumidores, apreciamos que un tercero en quien confiamos y consideramos experto, nos sugiera qué comprar y qué no, y por qué; y es evidente que la autenticidad, la honestidad y la transparencia son factores críticos que los consumidores consideramos al elegir a las marcas.