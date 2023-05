Cómo reducir la alta rotación en la industria hotelera

La rotación de personal puede ser un síntoma de una cultura organizacional estancada, una mala gestión de recursos humanos o una respuesta natural a las condiciones cambiantes del mercado laboral. Como resultado, las empresas se ven obligadas a buscar nuevas formas de retener talentos y garantizar la continuidad de sus operaciones, al mismo tiempo que enfrentan retos económicos y sociales.

La falta de oportunidades de crecimiento, un salario mal remunerado y no tener una oferta de beneficios pueden llevar a la insatisfacción y al cambio constante de trabajo. Esto es algo que he visto con nuestras empresas aliadas, los trabajadores se sienten poco valorados cuando reciben salarios bajos, especialmente cuando están convencidos que su trabajo tiene una trascendencia real para su organización. Recordemos que un salario justo no solo ayuda a mantener a los empleados contentos, sino también motivados, productivos y por consecuencia, contribuye al éxito del negocio.

Ahora nos podemos centrar en una industria de gran relevancia para la economía de nuestro país: la industria hotelera, la cual no solo se recuperó tras el covid-19 sino que ha generado mayores ingresos en el último año. Esta industria se caracteriza por ser altamente competitiva y estar en constante evolución y los hoteles deben reinventarse y ofrecer productos y servicios innovadores para satisfacer las demandas cada vez más exigentes de los clientes en términos de experiencias y servicios.

Además, deben diseñar estrategias para retener a su talento humano, que enfrenta altos niveles de estrés y ansiedad. De hecho, según la opinión de diferentes directivos de grupos hoteleros, uno de los mayores retos que está enfrentando actualmente el sector es la alta rotación de personal y el fenómeno conocido como canibalismo entre hoteles.

Este fenómeno de movilidad de personal entre hoteles ocurre con frecuencia cuando un nuevo hotel se inaugura y ofrece empleo a los trabajadores de los hoteles cercanos o de la misma categoría atrayéndolos con salarios mayores y ocasionando lo que se conoce en el gremio como inflación salarial. Es tanta la competencia por los colaboradores que llega un punto en que a ningún hotel le es viable seguir aumentando salarios, por lo que buscan herramientas o estrategias de fidelización, incluyendo beneficios y compensaciones, para retenerlos y que tengan la posibilidad de hacer una evaluación objetiva antes de tomar una decisión.

Es fundamental que los líderes y equipos de Recursos Humanos de la industria implementen estrategias que proporcionen a los empleados una experiencia de trabajo positiva y gratificante. Dado que muchos de ellos se desempeñan en turnos rotativos y llevan a cabo tareas que exigen un gran esfuerzo físico, es imprescindible brindar un ambiente laboral seguro y cómodo que les permita desempeñarse en las mejores condiciones posibles y así evitar que renuncien y cambien de trabajo por una diferencia insignificante en el sueldo.

Una forma de mejorar la retención de talento es mediante la creación de un ambiente de trabajo que proporcione incentivos y beneficios atractivos. Por ejemplo, el conocido salario emocional, flexibilidad de horarios o bien, salario on demand. Sin olvidar una remuneración competitiva, así como beneficios en salud y bienestar para los empleados y sus familias.