¿La IA sustituirá primero a periodistas, diseñadores y publicistas?

(Expansión) - La Inteligencia Artificial (IA) ha venido a cambiar parte de nuestra vida, al menos en el mundo de la publicidad y el marketing digital. Durante los últimos meses, desde el lanzamiento del ChatGPT a finales del 2022, se han comentado mil detalles, principalmente sobre “qué profesionales sustituirá con el paso de los años”.

Este es uno de los puntos del debate, pero no es el único. Hay algunas preguntas que aún no tienen respuesta: ¿es legal utilizar los escritos del ChatGPT? No solo es: ¿es ético escribir un artículo creado con IA? ¿Hasta qué punto la información en sus bases de datos es confiable? Y aún más cuestionable, ¿quiénes serán los primeros profesionales que sustituirá la IA?