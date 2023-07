Números agotados son codiciados por 'runners' y extorsionadores

Después de la pandemia, muchos adoptaron esta disciplina por la accesibilidad que tiene este deporte. Se ha notado cómo la convocatoria en las carreras deportivas emblemáticas en la Ciudad de México, como la Media Maratón de la Ciudad de México (CDMX), o la carrera G15, o las carreras de preparación para la Maratón de la CDMX, mejor conocidas como los Splits, son objeto de deseo para nuevos y viejos amantes del running. Tan codiciados están estos eventos que las personas están dispuestas a pagar los que sea y como sea para vivir la experiencia de estas singulares fiestas deportivas.

Cuando me refiero a que darían “lo que sea”, es real, pues el costo de inscripción inicial de la Media Maratón de la CDMX fue de 500 pesos. He visto que se están “ofertando” (real o no) por el doble o más del valor inicial. Hoy están agotados los cupos; y muchos están buscando por todas las vías conseguir un codiciado número.

Uno de esos caminos los podemos ver en grupos de Facebook, en donde normalmente en foros abiertos para todo el público en los que se utilizan para compartir sus experiencias como corredores, saber información de carreras, opciones de calzado, y más, se están utilizado para realizar fraudes, y muchos de ellos, lo logran por la fuerte aspiración de participar en esas competencias.

Puede haber muchas razones por las que no alcancen número, y una de ellas, es porque hay eventos en que se agotan en minutos, como fue el caso de G15. Pero hay otros casos en los que la convocatoria existe por meses, como es el caso de la Media Maratón de la CDMX que está disponible desde finales del 2022. Y cuando la gente decide obtenerlo, ya es demasiado tarde.

Los estafadores son muy ingeniosos: estudian el comportamiento de las personas, monitorean las publicaciones, analizan las diferentes advertencias hechas por los usuarios para crear nuevas formas de fraude, conocen perfectamente el mercado donde están operando, saben que las personas están dispuestas a dar su alma, con tal de tener ese preciado número.