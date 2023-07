¿Cómo será el futuro de la Web3?

Web3 ofrece formas alternativas para que las personas se organicen y tengan un impacto duradero en la sociedad. Con esta nueva autonomía, el Customer Journey ya no sigue una ruta única. Debemos de pensar en los clientes no como simples consumidores sino como colaboradores y co-creadores, porque van a querer un pedazo del pastel. Y a medida tienen roles más participativos y un creciente empoderamiento, las marcas enfrentan el desafío de adaptarse a una nueva mentalidad basada en la propiedad y la colaboración, que deberá permear en todo lo que hacen.

Para tener éxito en Web3, las marcas deberán apostar a la perdurabilidad y fortalecer su propósito. También, deben plantearse preguntas desafiantes como: ¿El equipo legal estará abierto a compartir IP con audiencias y el control que conlleva? ¿Qué pensará el CFO de vender la propiedad de la marca a través de NFTs? Preguntas complejas de responder, por lo que las marcas se beneficiarán de iniciar estas conversaciones.

Algunos aspectos indispensables para pensar en el futuro de Web3 son:

Pensar en nuevos segmentos

Algunos consumidores comienzan a actuar como propietarios e inversores, otros están felices de seguir consumiendo y muchos más caerán en algún punto intermedio, ello dará como resultado nuevos segmentos a considerar. Las marcas que estén preparadas para comprometerse con los co-propietarios, co-creadores y creadores de tendencias, empoderados por Web3, estarán mejor capacitadas para una futura interacción del cliente. El poder de los datos servirá como inspiración creativa, serán mucho más ricos y auténticos sobre lo que la gente quiere y quiénes son.

La experiencia del cliente será fundamental

Para que los próximos 100 millones de personas ingresen a Web3 debemos hacer que estas experiencias sean tan fluidas como cualquier otra. Antes de que Web3 se convierta en la corriente principal, debe volverse invisible mediante un diseño mejorado de la experiencia del cliente.

Cambiar lealtad por permanencia

Cuando el recorrido del consumidor comienza a parecerse más al viaje de un inversionista lo más interesante sucede más allá del punto de compra; el inversor invierte sólo después de una investigación profunda. Se ha pensado en la lealtad como algo que los consumidores le deben a la marca, pero debido a la mentalidad cambiante y las nuevas tecnologías, ellos son ahora quiénes le preguntan a la marca: ¿cómo me vas a ser leal? Para impulsar la permanencia se debe reconsiderar el enfoque de lealtad dando la vuelta al guion y ser leal a aquellos que invierten en su marca con su tiempo, dinero o capital social.

Vivir según tus valores para construir autenticidad

Atadas a las blockchain, las transacciones e interacciones de Web3 se registran en un libro de contabilidad inmutable, los pasos en falso no se olvidan fácilmente y la transparencia es clave. Se deben alinear los valores de los consumidores a los de la marca. Incluso antes de Web3, muchos consideraban importante apoyar marcas que coincidieran con sus valores. De acuerdo con el reporte “The State of Connected Customer” de SalesForce, el 66 % de clientes ha dejado de comprar en una empresa cuyos valores no se alinean con los suyos.