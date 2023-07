Gobierno de izquierda

México, lamentablemente, tiene un bajísimo nivel promedio de escolaridad, por lo que, cínicamente pueden aferrarse al membrete aquellos que vivieron a la sombra de estructuras abusivas postrevolucionarias por muchos años, o incluso, fueron recluidos por oponerse a ellas, pero, no soporta su posición el más riguroso cuestionamiento histórico, ético y social. Lo que los hacía de izquierda fue rebelarse al status quo, proponiendo cambios que no sólo atenuaran, sino que impidieran los abusos de poder.

Al ser parte de un gobierno que ha ido acumulando cada día más poder, que rehúye la transparencia y la rendición de cuentas, dejaron de pertenecer al segmento progresista de la sociedad, ya que defienden, a toda costa, mantenerse en el poder, acudiendo a las más bajas prácticas antidemocráticas, alegando, de manera subyacente, que su fin justifica cualquier medio, porque no son lo mismo, son ellos, y con eso basta.

A personas que, por muy distintas causas, no tuvieron la oportunidad de acceder a instituciones educativas de excelencia, teniendo que hacer oficio de lo que la vida puso en su camino, se les excusa el pensar que siguen siendo de izquierda, cuando, por un coyuntural efecto comicial, tras febril búsqueda del poder, se apoltronaron en la silla, apoyando, ahora, con incondicional ceguera, a un caudillo. Aunque les duela, el poder tiene costos, y, entre ellos, está el que ahora, el mote de ser fachos les acomoda.

Autonombrarse progresista, sin serlo, sale gratis a quien no tiene elementales conocimientos de historia universal, pero, sobre todo, a quien no sabe que un gobierno proclive a entregar la vida institucional a mandos castrenses; que impulsa iniciativas que no se debaten, sino que se aprueban sin cambiar comas; que usa las potestades estatales para sesgar resultados electorales, sí, uno que anula autoritariamente las instituciones previstas en la Carta Fundamental, a sabiendas que son equilibrios de poder, o que, sin recato alguno, se apodera de los fondos públicos para comprar voluntades, no es de izquierda, no es progresista y ni siquiera puede considerase garante del estado de derecho.

En suma, ser de izquierda, es ser oposición, ser progresista y de avanzada, es estar del lado de las causas que hacen que la sociedad marche sin tener a la cabeza al remedo de soberano, es defender las garantías que el Constituyente consagró en favor y protección de los ciudadanos. Ser de izquierda es abominar la autocracia.

__________________

Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

