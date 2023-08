¿Es sostenible el éxito de la pensión universal para adultos mayores?

En ese sentido, me preocupa qué pasará con los infantes y adolescentes que son quienes concentran los mayores niveles de pobreza. Me pregunto si es eficiente que la distribución del gasto social permanezca como la vemos ahora. Además, se sabe que la población está envejeciendo y el PAM requerirá cada vez más recursos. No obstante, es probable que sin una reforma fiscal este presupuesto crezca a costa de recortes en otros rubros como educación, salud u otros programas sociales.

Sin duda, hay que celebrar la reducción de pobreza de los últimos años. Sin embargo, esta celebración no debe nublar la capacidad de analizar los datos para identificar a qué grupos se ha favorecido más. También, es fundamental evaluar con profundidad la agenda social para que la asignación de recursos no comprometa la capacidad de las próximas generaciones para aprovechar más oportunidades.

Nota del editor: Fátima Masse es Economista especializada en temas sociales. Síguela en Twitter como @Fatima_Masse . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de su autora.

