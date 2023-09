Entrelíneas | Hagamos patria; construyamos ciudadanía

La próxima sucesión presidencial pinta para ser un episodio más polarizante de lo que hemos vivido en los últimos años. Quizá, el principal reto sea no caer en una espiral de violencia. ¿Qué hacer para encontrar el vínculo que nos une como miembros de una sociedad? En un ambiente tan polarizante cualquier acción parecería una banalidad pero, justo cuando se piensa que no hay salidas, es posible tomar un camino que suele ser largo y cuyos resultados no son inmediatos, pero sí de alto impacto. Construir ciudadanía.

Nunca es tarde para construir ciudadanía. Incluso, hay una visión muy socializada que relaciona la ciudadanía con el derecho a votar, cuando ésta va mucho más allá de ese ejercicio de responsabilidad.