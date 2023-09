Entrelíneas | El fallido intervencionismo político en la UNAM

La sucesión de la Rectoría se va a discutir en todos los campus y facultades de la Máxima Casa de Estudios y los intentos injerencistas contaminarán el proceso. Sin embargo, vale la pena colocar este fenómeno en la realidad que corresponde: las posturas que se inclinen a favor de la política dominante, gusten o no, serán parte del crisol de ideas que caracterizan a la UNAM y, por lo tanto, tienen todo el derecho de estar. Al final, la pluralidad es parte de la esencia de la universidad, pero lo que deberá imponerse son los principios universitarios.

Dicho de otro modo y sin perderse en las ramas: si la UNAM cae en las redes políticas sería un desastre, pero al final la vida universitaria es tan activa y diversa que no habría manera de consolidar ningún intento de intervencionismo y, mucho menos, de pensamiento único; no hay manera que prospere algún intento para desestabilizar la unidad de la UNAM.

En un entorno en el que la educación se transforma a velocidad de vértigo, la UNAM cuenta con una característica que ninguna otra institución educativa puede presumir: capilaridad social. La Máxima Casa de Estudios cuenta con un enfoque muy social y quienes son parte de su comunidad cuentan con un espíritu de desarrollo a base de esfuerzo y un orgullo universitario de terminar sus estudios y no engañar.

Todos los gobiernos populistas suelen tener la tentación de influir y someter a la ciencia y al conocimiento. En el caso de la UNAM hay lugar para todas las corrientes de pensamiento, pero eso no significa que sea posible imponer una ideología ni que los tiempos de la UNAM se sujeten a los tiempos de los gobiernos. La ciencia no es ‘ideologizable’, la educación no está para eso y nunca seremos un país de control ideológico.

En tiempos de sucesión puede surgir una perversa práctica: la aparición de grupos de choque que pretendan desestabilizar. Para una mentalidad política, esto podría resultar conveniente pues la polarización suele ser uno de los mecanismos para distraer, dividir y dejar de poner el foco en lo verdaderamente importante. Atentos.

