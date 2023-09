5 tips para evitar ser un ‘quemado empresarial’

(Expansión) - ¿Alguna vez te has sentido como un pedazo de carne calcinada?, no sé si te suene familiar la expresión de burnout, pero no hablo de quemado socialmente por chismes o envidias, me refiero a los momentos en que tienes la intención de levantarte y no te alcanza la energía, no hay ganas ni ánimos y necesitas litros de café o toneladas de azúcar para echar a andar el carro o mantener el vehículo trabajando en el día.

El burnout o fatiga crónica es ya considerada una enfermedad ocupacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS), yo nunca había escuchado de ella hasta el año 2013 en que una doctora especialista en nutrición llamada Mónica, quien me explicó mi diagnóstico a los 36 años, y que en síntesis decía que estaba desvielado, o sea, era como un carro que han corrido sin aceite.