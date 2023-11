Los tesoros ocultos de las fusiones y adquisiciones en México

Desde Cancún hasta Hermosillo, desde Mérida hasta Tampico, se despliega ante nosotros un panorama rico en diversidad y oportunidad. Ciudades como Chihuahua, Ciudad Juarez, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Querétaro, Veracruz, Colima, Morelia, Zacatecas, León, entre otras, son ejemplos vivos de cómo la innovación y la tradición pueden coexistir de formas sorprendentes. En estas ciudades, no encontramos necesariamente una avalancha de mega transacciones. En cambio, son las oportunidades de mercado medio las que brillan con intensidad, representando el verdadero motor detrás de la actividad de fusiones y adquisiciones del país.

En mis últimos 15 años de carrera, recorriendo cada rincón de nuestra nación, he observado este dinamismo de cerca. He visto cómo empresas familiares, con tradiciones que se remontan a décadas, interactúan con startups disruptivas en busca de cambiar el paradigma. He atestiguado cómo estos centros urbanos menos conocidos, con su mezcla única de pasado y presente, se convierten en catalizadores de crecimiento y progreso.

El reciente auge del nearshoring ha redefinido el mapa de inversiones y relocalizaciones internacionales. A medida que las empresas buscan soluciones logísticas eficientes y cercanas a sus mercados clave, estas ciudades emergen como alternativas viables y atractivas a los destinos más tradicionales. No sólo ofrecen ventajas logísticas y de costos, sino también acceso a talento local especializado y a mercados en crecimiento.

A pesar de su potencial, estas regiones siguen siendo a menudo pasadas por alto. Quizás, en parte, debido a la percepción de que carecen de la envergadura o el atractivo de sus contrapartes más grandes. Pero es precisamente aquí donde radica la oportunidad: en el vasto mar de transacciones de tamaño mediano que, sumadas, constituyen una parte crucial de la economía mexicana.

Si queremos entender realmente la diversidad y profundidad de nuestro panorama económico, no podemos limitarnos a las transacciones titulares que acaparan la atención mediática. Debemos ir más allá, explorar esas áreas menos transitadas y reconocer el valor incalculable que ofrecen. Las oportunidades están allí, esperando a aquellos visionarios que tengan la perspicacia de reconocerlas y la audacia de aprovecharlas.