Reflexiones sobre el uso de la IA en el análisis de las carteras de Inversión

b) Selección primaria de una cartera de activos: aquí no es que nos haga la tarea, sino que nos mande una serie de empresas que podamos tomar recomendaciones, checarlos, debatirlas y con ello poder construir carteras óptimas y bien diversificadas, hay que reconocer que con la IA nuestra amplitud de análisis se expandiría a regiones y fronteras al analizar grandes cantidades de datos y optimizar la asignación de activos.

c) Obtener modelos con los que mostremos los pros y los contras en alguna compañía, principalmente en temas de posibilidad de quiebras o de fusiones y adquisiciones.

Finalmente, en esto de mis reflexiones y de andar indagando, le pedí a ChatGPT que me hiciera una cartera de inversión con empresas de consumo en México y ¿qué creen? La respuesta fue:

1) No tiene datos en tiempo real, que su información está sesgada a 2021.

2) Me dio algunos ejemplos de cómo conformar mi cartera, algunas emisoras ya no están en el mercado ahora.

3) Me mandó con un asesor de inversión, quien se adaptará a mis objetivos y me indique el perfil de riesgo y horizonte de inversión.

O sea, creo que con eso quedamos salvados mis amigos y yo y… ¡aún tendremos chamba!

Mis recomendaciones sobre esto serían: no debemos olvidar que la IA no es una panacea y que en el análisis de carteras y manejo de inversiones siempre debemos tener en cuenta la importancia de legalidad de la asesoría, así como considerar todos los factores, financieros, económico y político, que puedan afectar los mercados. Hay que recordar que la historia, aunque se repita no es regla que un rendimiento pasado garantice el éxito futuro en inversiones y la importancia de diversificar el riesgo.

Nota del editor: Marisol Huerta Mondragón es analista senior en BX+, ha laborado en instituciones como Grupo Financiero Banorte y Actinver. Docente de las materias de Economía y Finanzas en la Facultad de Contaduría y Administración y Facultad de Ciencias de la UNAM. Síguela en Twitter y/o en Instagram . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora y no representan la postura de Bx+.