De chip war a chip amigo: reflexiones sobre la ética en la tecnología

(Expansión) - Hace poco me di cuenta de que el mundo del libro de "Chip War", escrito por Chris Miller, no estaba tan lejos de la realidad. Un día estaba caminando por la calle con mi teléfono en la mano, como una verdadera millennial que nunca superó la necesidad de revisar sus notificaciones cada cinco segundos, y justo en ese momento mi teléfono vibró y me di cuenta de que una amiga me había etiquetado en un post de Facebook sobre la película de Oppenheimer.

Resulta que Oppenheimer, ese tipo que tenía la voz más profunda que el océano y que se volvió famoso por sus líos nucleares, está de vuelta, pero ahora en forma de película. Y no, no se trata de una secuela en la que Oppenheimer se convierte en un superhéroe nuclear; se trata más bien de un vistazo al pasado y de cómo su invención de la bomba nuclear, la tecnología militar más poderosa en toda la historia, cambió al mundo.