Plan Ángel. Cuando la Inteligencia Artificial desafía la ética

(Expansión) - ¿Alguna vez has tenido uno de esos días donde te levantas y te sientes un verdadero desastre? Esos días donde te pones la primera cosa que ves en tu clóset y al final pareces un verdadero reflejo del mal gusto. O te dejas crecer la barba durante semanas y ahora pareces Tom Hanks en la película de “Náufrago” … o no elegiste el atuendo correcto como la señora de Monster’s Inc. Recuerdo un día en que salí a la calle con un atuendo desastroso y para mi sorpresa, la gente me miraba de una manera muy extraña. Algunos incluso se cruzaban a la otra banqueta para evitar pasar cerca de mí. ¡Y todo por mi apariencia!