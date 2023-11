(Expansión) - Cada día es más claro que las finanzas públicas muestran señales de agotamiento. El que fuera el principal aportante a las finanzas públicas ha dejado de serlo, ahora, demanda enormes subsidios, y, aunque no se acepte, enturbia el acceso del sector público a los mercados financieros internacionales. La factura petrolera ha dejado de ser la portentosa garantía del endeudamiento público, y hoy, el impago a proveedores y contratistas constantemente hace emerger la sombra de la moratoria. Ésta existe, aunque no se acepte, y se diga que tal escenario no es previsible, dado el respaldo incondicional del Estado.