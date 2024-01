Si la Universidad avanza, la sociedad progresa

La base de la reflexión sobre la Universidad del futuro debe sustentarse en los pilares de la enseñanza, de la formación de profesionales, de la investigación y del servicio a la sociedad, pero ahora todo esto ha de hacerse en un contexto en que es necesario innovar y emprender.

La educación superior debe contribuir a la atención de las demandas sociales, responder a esos retos y tener la capacidad de producir impacto en su contexto inmediato, así como en el horizonte internacional, esto requiere que las universidades se constituyan como ecosistemas de innovación, en donde las asociaciones colaborativas gestadas entre sus diversos stakeholders sean profundas y capaces de generar proyectos y programas de investigación y experiencia práctica alineada con las necesidades de la sociedad y con los objetivos nacionales a largo plazo.

En esta reflexión, por ejemplo, es conveniente establecer que la investigación universitaria, mediante su excelencia, debe contribuir a solucionar los problemas de la sociedad; así, la finalidad última de las investigaciones no debiese ser la excelencia académica, algo a lo que todas las universidades debiesen de aspirar y esa contribución se debe plasmar en investigación aplicada y en su colaboración para llevar al mercado los descubrimientos y desarrollos conseguidos, pues es el medio para que el conocimiento ofrezca los resultados que hacen a las universidades socialmente valiosas.

La Universidad, su historia y sus logros, debe contribuir a crear una identidad cultural, no un acervo de anécdotas o simple cronología, se debe provocar una revitalización decisiva en las funciones de educación, investigación, transferencia e innovación que ahora nos dominan, ello requiere necesariamente más diálogo y conocimiento entre las partes relacionadas, se trata de encontrar la vía óptima para balancear, reconciliar y crear compromisos entre los distintos intereses para alcanzar compromisos de una manera que todos los stakeholders consideren legitima.

La Universidad no puede ser ajena a la sociedad de la que forma parte y a la que en parte da forma, pues contribuye con su labor universal —como lo señaló Escrivá de Balaguer— La Universidad no vive de espaldas a ninguna incertidumbre, a ninguna inquietud, a ninguna necesidad de los hombres. No es misión suya ofrecer soluciones inmediatas. Pero, al estudiar con profundidad científica los problemas, […], espolea la pasividad, despierta fuerzas que dormitan, y forma ciudadanos dispuestos a construir una sociedad más justa.

_________

Nota del editor: Juan Alberto González Piñón es Director Corporativo de Innovación y Transferencia de la Universidad Panamericana. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones expresadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

