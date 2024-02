Cuatro lecciones para hacer frente a los retos del Siglo XXI

En 1980, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la viruela había desaparecido en la totalidad del planeta. Unos pocos años atrás, tal suceso parecía inimaginable, incluso en opinión de los más destacados expertos.

El principal responsable de la estrategia de salud pública, que se tradujo en la eliminación de la viruela humana, fue William Foege, quien afortunadamente ha asentado por escrito algunas de las lecciones aprendidas durante el arduo proceso.

A continuación me serviré de dichos planteamientos para proponer su aplicación a los inmensos desafíos que tenemos por delante en el siglo XXI:

Uno

Es posible realizar esfuerzos globales. Asignaturas pendientes como el calentamiento global y la desigualdad social lastiman a la mayor parte de las naciones -si no es que a todas-. Cuando asumimos que la problemática es compartida, más allá de las fronteras políticas, se torna viable hallar soluciones comunes a los retos del presente y del futuro.

En este sentido, la cooperación resulta clave para emprender acciones que sean efectivas con el propósito de combatir los males que aquejan a las sociedades alrededor del mundo. Solo a través de la organización y la colaboración podremos encontrar propuestas de cambio urgentes y suficientes.

Dos

Las cosas no suceden por casualidad. Realizar un diagnóstico preciso es determinante para acceder a las respuestas que buscamos. Cualquier estrategia factible y exitosa es producto del trabajo serio y no de la mera improvisación. Para resolver problemas, hay que ponerse a pensar, analizar y llegar a conclusiones. De otro modo, estaremos gastando energía y esfuerzo en soluciones no viables.

Resignarse a que las cosas sigan igual no es una opción; una mirada de optimismo es indispensable, aunque para ello, se requiere de compromiso y perseverancia. El recorrido de los mil kilómetros inicia con el primer paso, como dijera el pensador chino Lao-Tsé.

Tres

Las alianzas son imprescindibles. La única fórmula para responder a los retos del siglo XXI es mediante el involucramiento de gobiernos, iniciativa privada, sociedad civil y ciudadanía; el conjunto de los agentes de poder será capaz de hacer frente a los problemas que aquejan a la totalidad de la población.

Los esfuerzos aislados no suelen rendir frutos. En cambio, la pluralidad de ideas y la suma de pequeñas acciones han demostrado ser eficientes para llevar a los seres humanos a la Luna y a hallar la vacuna contra Covid-19 en tiempo récord -por citar dos ejemplos-.