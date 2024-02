Entrelíneas | Agua. Las razones por las que el 'nearshoring' está en problemas

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que las empresas pueden acceder al agua a través de dos instrumentos jurídicos.

El primero es mediante concesiones otorgadas por la Federación, que tiene bajo su cargo la administración del agua y otorga a las empresas una cierta cantidad de agua mediante su extracción sobre ciertos acuíferos; ésta se realiza de manera directa por parte de las empresas, lo que implica que tienen que extraerla con sus propios recursos económicos, al tiempo que tienen un volumen del líquido concesionado en función de las disponibilidades calculadas.

Generalmente, las empresas están cerca de los puntos de extracción, sobre todo las que requieren de un uso intensivo de agua para sus propios procesos de producción (agua tratada) y también para sus colaboradores (potable). Normalmente, cuentan con sus plantas de tratamiento para abastecerse (y garantizar) la capacidad de agua que necesitan.

Actualmente, se han otorgado 264,149 concesiones y asignaciones (éstas últimas son gestionadas por organismos operadores del sector público) para la extracción en aguas subterráneas y 121,891 en aguas superficiales, por lo que el total de concesiones y asignaciones asciende a 386,040.

El otro mecanismo para las empresas es recurrir a un organismo operador de agua, pagar por el servicio y contribuir en la construcción de nueva infraestructura con la cual se tendría que garantizar el suministro de agua que necesitan.

El diablo, dicen los clásicos, está en los detalles.

Es posible que las empresas que cuentan con una concesión tengan una historia de éxito con sus plantas de tratamiento pero, en números redondos, del total del volumen asignado de agua que se entrega a las ciudades a través de los órganos reguladores solamente se trata el 40%, lo que significa que no estamos siendo capaces de recolectar toda el agua residual que recogemos de las casas y no la estamos enviando a las plantas de tratamiento; es decir, hay una fuga brutal de agua residual que no estamos utilizando para ningún otro proceso.

Lo que esto nos dice es que todo aquel proceso productivo que involucre el uso de agua podría estar limitado, principalmente cuando su acceso dependa de los organismos operadores de agua, que están en serios problemas presupuestarios.

Hoy, sostiene Hugo Rojas, también doctorando en Economía del Agua de la UNAM, entre 95 y 98% de ellos está en quiebra técnica. Así, hay un problema evidente: la falta de dinero para invertir en infraestructura para el tratamiento de agua.

“Debería estar operando un gran plan nacional para fortalecer a los organismos operadores, que sean capaces de dotar la cantidad de agua demandada que hoy no podemos cubrir. No hay resiliencia, hoy no somos capaces de cubrir la actual demanda y mucho menos lo seremos con la llegada de nuevas empresas”, añade.

Por si esto no fuera suficiente, 50% del agua potable se pierde en las redes de distribución por una infraestructura obsoleta.