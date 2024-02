Entrelíneas | ‘Nearshoring’. Hecho en México, ‘patrocinado’ por China

Hoy, las empresas chinas no pueden exportar desde México a Estados Unidos pero están decididas a capitalizar el libre mercado, de un modo o de otro. Incluso, se está registrando un fenómeno que refleja el apetito chino por diversificarse y desplegarse para exprimir el libre comercio: sumarse a la cadena de valor de empresas mexicanas con vocación exportadora o asociarse con una empresa nacional para ser mexicanas y, así, disfrutar de los beneficios que México tiene gracias a los 14 tratados de libre comercio suscritos con más de 50 países.

Actualmente, no hay una verificación del todo eficiente para determinar los porcentajes de valor de contenido regional (VCR) y se presume que, ahí, es donde la inversión china está incidiendo; en un arnés, en un asiento de auto, en un componente eléctrico y electrónico integrado a un monitor que se exporta directamente a Estados Unidos. Entonces, hay una autoparte que dice ‘Made in Mexico’ que cumple con el VCR. ¿Quién la verifica? Es ahí donde se integran las empresas chinas, todavía no en forma sustantiva pero sí creciente.

En pocas palabras, es algo así como “Made in Mexico, powered by China”.

En el marco del TMEC, se sabe que el gobierno de Estados Unidos tiene presente estas circunstancias y ha pedido a su contraparte mexicana claridad sobre los porcentajes de VCR en sus exportaciones. Es claro, no hay un mensaje entrelíneas, el principal socio de México no quiere que haya algún grado de inversión china en este acuerdo comercial, aduciendo cuestiones de seguridad nacional. Dicho lo anterior, no se trata de friendshoring o de nearshoring. Es securityshoring.

La moneda está en el aire. Si México muerde el anzuelo, pondría en riesgo algunas de las inversiones chinas que ya están históricamente integradas a su actividad económica, a las exportaciones mexicanas o aquellas que tienen la expectativa de hacerlo. China de 2024 no es la China de Mao Tse-Tung; es, ni más ni menos, el segundo socio comercial de México.

Los inversionistas chinos no son los malos de esta película. En realidad, la responsabilidad está en los alcances que desde hace ya varios años ha tenido la actividad industrial nacional. México, sostiene Enrique Dussel Peters, es el campeón mundial del bajo valor agregado, carente de investigación y desarrollo. Debido a ello, el país se ha especializado en las importaciones temporales para su posterior exportación; es decir, aquí se manufacturan autos, computadoras, monitores, compuestos por componentes importados.

Eso, no es culpa de China.

