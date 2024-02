Instructivo inicial para desactivar esa bomba de tiempo llamada Pemex

Los directivos actuales conocen la situación, pero lejos de ponerle fin, aspiran a ser nuevos “empresarios” del sector al concluir el encargo. Abundan estas inconvenientes e ilegítimas relaciones, algunas, con quienes asumen de manera, descaradamente, la calidad de directivo en empresas proveedoras y contratista, y otras, en las que cobran a través de servicio de consultoría, asesoría o servicios. Hasta las grúas son contratadas a quienes se supieron hacer de la vista gorda en el momento indicado. En los casos de mayor cinismo, los ex, fungen ya como accionistas en proveedores y contratistas, y todo lo mundo lo sabe y mira hacia otro lado. El Director General de Petróleos Mexicanos pronto dejará la responsabilidad, sin dar cuenta de la forma en que toleró, y hasta benefició, al cártel de los exdirectores.

El área que mayores retos ofrece es la terminación de la doble contabilidad, dado que quienes han estado al frente de la administración han tolerado y permitido la proliferación de operaciones fuera de balance, lo cual no sólo incluye las operaciones en altamar, sino también el tráfico de hidrocarburos no sustantivos. El desorden en el manejo de recursos acopiados en cuentas del exterior es alarmante, y el escaso o nulo control de la madeja de empresas constituidas en el exterior, particularmente en Holanda y España, impiden considerar que existe transparencia en el manejo financiero de la más emproblemada de las empresas petroleras en el mundo.

La Auditoría Superior de la Federación ha dado clara muestra de que no puede, no sabe o no quiere revelar las cuantiosas operaciones que desde, o hacia el exterior, hacen perdidizas enormes fortunas, usando hasta la fecha cuestionable vehículos armados en la Dirección Corporativa de Finanzas, hace ya 20 años.

En suma, se precisa un profundo proceso de auditoría, profesional y capacitada técnicamente, que supere y elimine las notorias ineficiencias que han provocado el inaceptable desorden generalizado en el que todos perdemos, menos, quienes forman parte de ese pernicioso trabuco.

____

Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión