¿De qué tamaño es la deuda pública mexicana?

Por si ello fuera poco, en términos de los artículos 1º a 4º de la Ley de Deuda Pública, todo el pasivo diferido, derivado de proveeduría y obra pública, debe sumarse y computarse como deuda pública nacional, de la cual, responde el Gobierno Federal, particularmente, frente el exterior.

Hay que tomar en cuenta también que la reforma legal impulsada por Luis Videgaray restituyó un avasallante y decimonónico centralismo financiero, con el que, a cambio de un control absoluto por parte de la SHCP de las finanzas de los estados, hoy gravitan sobre el crédito de la república responsabilidades y compromisos asumidos por las entidades federativas.

En la presente administración no existe en realidad utilidad por la operación petrolera, ni mucho menos por la actividad que desarrolla la CFE, dado que, estimados en su justo valor, los ingresos generados no son suficientes para mantener su operación al tiempo de servir el pasivo financiero asociado. Se ha llegado al extremo de pedir prestado para pagar impuestos. Ambas, son incapaces de cubrir la esencial proveeduría de bienes y servicios básicos para operar. La manipulación de la información financiera en ellas es tan grotesca, que en el exterior ya se habla de fraude contable.

Lo que ambas pagan a la Nación se vuelve a acopiar vía colocaciones de deuda, manteniendo indefinidamente una situación ruinosa. Los rubros de pasivo diferido y no registrado, como lo que es, deuda pública, flota en el más absoluto descontrol. Las transferencias a la TESOFE las imponen los requerimientos del gasto federal y no la utilidad. La viabilidad de Pemex y de la CFE es sólo un espejismo que se financia con idas y vueltas de recursos que tienen como eje rotativo al presupuesto federal. No queda remanente a distribuir, sino únicamente adeudos que no tienen para cuando ser cubiertos, siendo irrefutable que ya han demolido la cadena local de procura, esto es, de suministros y proveeduría. A la vista está ya una ruptura de la cadena de abastecimiento nacional para mantener la operación, lo que originará costosas importaciones, y más endeudamiento, pero ahora, sujeto a tribunales imparciales en el extranjero.

En el IPAB no priva la efectiva transparencia, por lo que no existe efectiva rendición de cuentas en lo que hace a su participación en quebrantos registrados en los últimos años. No se ha reflejado adecuadamente el impacto en su patrimonio por asuntos como el proceso de FAMSA, como tampoco se ha estimado el efecto patrimonial que tendría un ajuste brusco derivado de una revisión de los fantasiosos niveles de capitalización que anuncia la banca.

Ese instituto, con acuerdo, apoyo y complicidad de la CNBV, ha implantado una dinámica que propala el mito de que cuenta con fondos razonablemente suficientes para a la protección del ahorro, lo cual no es acorde con la realidad. Bastaría que un par de bancos reconozcan su fragilidad, para que se consuma, aceleradamente, el caudal destinado al seguro de depósito. Ya no se diga si se hiciera una profunda revisión de la cartera vencida, o de las áreas fiduciarias, en las que muchos entes gubernamentales, federales y locales, mantienen lo que piensan, ingenuamente, son cuentas liquidas, cuando, en realidad, no son sino reservorios de fantasías de papel incobrable. El preocupante retiro de dividendos basados en la sobrevaluación de activos, así como en la subvaluación de los pasivos, constituye un juego peligroso, de amplio y profundo efecto de la estabilidad económica, que está pasando inadvertido.