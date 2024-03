‘Behavioral finance’. La razón no impera en las decisiones financieras

Otro sesgo importante es el nacional, muchos inversionistas confían más en instrumentos de las compañías de su país de origen que del extranjero. Esto, ligado al sesgo anterior, porque son empresas que conocen, lo que puede provocar que se pierdan oportunidades importantes que se encuentran fuera de la frontera conocida.

De igual forma, el conocido como sesgo de confirmación influye a la hora de decidir ya que sólo tenemos en cuenta la información que confirma nuestra postura inicial, dejando de lado razones o argumentos que van en contra. Por último, el comportamiento de rebaño es uno de los más comunes y se refiere a este impulso por copiar las decisiones de las mayorías sin comprobar los racionales y fundamentales detrás de dicha tendencia.

Los sesgos per se no son buenos, no son malos, simplemente reflejan la estructura mental de cada individuo. Lo que es una realidad es que impactan de forma relevante nuestra toma de decisiones en materia patrimonial y nuestra forma de invertir. También es cierto que, mientras no se hagan conscientes estos sesgos, suelen impactar de forma negativa nuestras decisiones. Existen diversos estudios que demuestran cómo las decisiones de un inversionista promedio sobre su portafolio de inversión repercuten en un menor rendimiento y, por ende, en la consecución de sus objetivos financieros en horizonte deseado.

Conocer todos aquellos elementos psicológicos que pueden afectar nuestras decisiones es vital para realizar una adecuada selección en materia de inversiones.

___

Nota del editor: Valentín Martínez es Vicepresidente de Oferta de Valor en SURA Investments. Síguelo en LinkedIn . Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

