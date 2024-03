‘Groupthink’. Probablemente estás sumergido en él ¡y no te das cuenta!

Estás tan sumergido en tu organización que no te has dado cuenta de que padecen del fenómeno del groupthink o pensamiento grupal. Peor aún, es provocado por tus estilos de liderazgo, de comunicación, de gestión y normalmente no sabes cómo salir de él. En realidad, ni cuenta te das que estás en él.

Este fenómeno es más común de lo que parece, es un detractor importante de las estrategias del negocio. Dado este fenómeno, la empresa no avanza a la velocidad correcta, altamente influenciada por las percepciones o sesgos del propio grupo. Gestionan con ‘gríngolas’, perdiendo la visibilidad de su 360 tanto internamente, como externamente. Provocan pérdida de competitividad, y comúnmente caen en acciones conformistas o distorsionadas.