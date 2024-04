Humanos contra robots: el futuro del mercado laboral

La pregunta es ¿realmente la IA es capaz de reemplazar el factor humano en el trabajo?

Hace unos días el Instituto de la Universidad de Stanford para la Inteligencia Artificial Centrada en el Humano (HAI) publicó el Índice de Inteligencia Artificial 2024 . Es la séptima edición del reporte más completo sobre la evidencia en torno a diferentes ángulos de la IA. Esto abarca desde investigaciones académicas hasta la opinión pública, pasando por temas económicos, médicos y de gobernanza, por mencionar algunos.

Uno de los hallazgos que más llamó mi atención es que los modelos de IA actuales son más hábiles que los humanos en algunas tareas, pero no en todas. Con el tiempo, la IA se ha vuelto cada vez más capaz hasta superarnos en tareas como reconocimiento de imágenes, comprensión lectora y análisis numéricos. Sin embargo, las personas seguimos siendo mejores para sacar conclusiones a partir de una imagen (visual commonsense reasoning) y en la solución de problemas matemáticos avanzados. Actividades que requieren pensamiento crítico.

El reporte también destaca evidencia de que la IA puede incrementar la productividad de las y los trabajadores, y los mayores cambios se observan en las personas menos capacitadas. Esto podría ser incluso una manera de subsanar la falta de mano de obra calificada. Los estudios aún son limitados, pero algo relevante es que estos beneficios no se dan solo con darle la tecnología a las y los colaboradores. La supervisión y el acompañamiento humano juegan un rol determinante para lograr los mejores resultados.

Con esta información en mente, la respuesta a mi pregunta es no. La IA actual no es capaz de reemplazar el factor humano en el trabajo. Cada vez es más hábil, pero aún no está tan avanzada en pensamiento crítico ni cuenta con todas las habilidades blandas que son fundamentales para alcanzar resultados. Habilidades como la empatía, el liderazgo, la creatividad, la intuición o el trabajo en equipo.