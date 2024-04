El 'draft' de la NFL y sus enseñanzas corporativas

En ese sentido, todas estas piezas juegan un papel determinante en el draft de la NFL, uno de los eventos de mayor relevancia e importancia, que marcarán el rumbo de cada equipo por lo menos en el año inmediato posterior, o bien, su trascendencia en los la próximos 10 años. Exacto, igual que sucede en las empresas.

¿Qué es el draft? En pocas palabras: la selección de los prospectos colegiales, que están listos para jugar en la NFL. Es decir, donde los 32 equipos de la liga buscan a sus próximas estrellas, o elementos que cubran cierta posición de manera efectiva. Claro, siempre con un riesgo inherente de luz y sombra, tal como ocurre en el mundo corporativo. Me refiero a que el éxito en el colegial no vaticina una carrera de logros en la NFL; me refiero también a que, brillar en una escuadra no garantiza que será igual o mejor en otra organización, es decir, no todos los jugadores son para todos los equipos (primera enseñanza).

Creo que el draft de la NFL es un laboratorio perfecto, que bien se puede trasladar a la vida empresarial y ejecutiva. ¿Cuántas veces no preferimos reclutar a un candidato que proviene de tal o cual universidad, o al que obtuvo mejor aprovechamiento universitario? O elegimos a ese prospecto por el que la competencia se pelea, sin previamente analizar si nos funcionará. Considero que, apreciar y valorar las habilidades, aptitudes y actitudes, es vital, y un error juzgar al libro por su portada. ¿Qué nos hace falta? ¿Un mariscal de campo con liderazgo, un corredor explosivo, o un guardia impenetrable? Calificar con objetividad y de acuerdo a lo que se requiere. Segunda enseñanza.

La historia no se equivoca y creo que es importante considerar que siempre habrá factores que jueguen a favor o en contra, que influyan directa e indirectamente en el desarrollo y éxito del jugador. El ambiente, el coach, la ciudad sede, la afición, el estadio, la filosofía del equipo; incluso la existencia o ausencia de programas de voluntariado y de compromiso con la comunidad. Ocuparse de la persona, más que del jugador-colaborador.

Considero sumamente importante que, en esta tarea de búsqueda de nuevos talentos se tenga en cuenta el orden, la organización y planeación que la NFL y sus equipos aplican a rajatabla. Calendarizar y llevar a cabo una metodología de selección; tomarse el tiempo justo (ni más ni menos) para estudiar a los prospectos disponibles, tener en la mira a quien o a quienes encajan en esa posición, negociar y firmar.

Y si de educación hablamos, tocamos un punto medular que desde mi perspectiva, es otra de las grandes enseñanzas de la NFL. La única vía de acceso al draft, es el (futbol americano) colegial. Así, sin más. Y no pretendo iniciar un debate de las ventajas/desventajas de la formación universitaria versus la auto-educación, no es el punto. Mi comentario va enfocado a la (gran) importancia de la promoción de la educación per se. Adquirir habilidades cognitivas y emocionales, dentro y fuera del campo de juego. ¿Qué sería del mejor jugador sin un aprendizaje continuo en finanzas, inversión, ética y desarrollo personal?