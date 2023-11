¿Qué puedo aprender de Djokovic para ganar en mi negocio?

Normalmente, ante nuestras metas, pensamos en acciones que apuntan de forma directa y clara:

- En un jugador sería entrenar.

- En un vendedor visitar clientes.

- En un enfermo tomar medicina.

Pero aunque esas acciones directas son importantes, no son suficientes para lograr cosas extraordinarias. También hay otras acciones a las que llamaré “indirectas”, que a veces no son tan intuitivas, y más bien son disruptivas, y algunas veces parecerá que no tienen sentido, pero que, como una bola de billar que pega en diferentes puntos del sistema, generarán una carambola de resultados.

Aquí cuatro acciones indirectas y constantes de Nole (Novak Djokovic), que podemos aplicar a nuestras metas:

1. Yoga

En el caso de Novac, un elemento clave, aparentemente sólo de su juego es la elasticidad, esos splits que le permiten defender y llegar a donde nadie. Pero esa flexibilidad no sólo ayuda en el juego, también a lesionarse menos.

En el caso de los deportes, la flexibilidad física es un factor que ayudan a evitar lesiones, claro, de todas formas todos nos podemos lesionar, hasta por suerte; un accidente, un problema genético, pero como dice Annie Duke, gurú en el tema de toma de decisiones, la suerte es un factor clave en los juegos, en los deportes y en los negocios, y uno puede implementar acciones que aumentan o bajan probabilidades, o sea, que influyan en la suerte.

Djokovic mejora su flexibilidad con la práctica constante del yoga.

Ahora bien, fíjate, no es una acción directa, no es algo así como: “hoy hago tres asanas y mañana gano un partido”. La práctica es una acción indirecta que afecta múltiples partes del sistema, que poco a poco van ayudando a que mejore su desempeño y se lesione menos.

En los negocios, la flexibilidad puede verse como la capacidad de tener estructuras que se mueven rápido ante una crisis, o como la diversificación que permite poder adaptarse más fácilmente cuando algo no funciona.

En tu caso, ¿cuál es tu nivel de flexibilidad física y mental?, ¿cómo podrías entrenar la flexibilidad?

2. Alimentación

Desde que fue diagnosticado como celíaco y que no debía consumir gluten, cambió su alimentación y vio impactado su rendimiento en partidos, sobre todo partidos largos de cinco sets como en los Grand Slams.

Leí en su libro “El Secreto de un Ganador” y desde entonces no ha parado de evolucionar su alimentación, con una dedicación total. Igual que con el yoga, si yo transformo mi alimentación no voy a tener un mejor resultado en una semana, pero con los meses y los años mi cuerpo cambiará, y eso impactará el sistema de muchas formas; afectará mi resistencia, mi capacidad de poner atención, mis defensas, mis células.

¿Será que la alimentación también cambie el desempeño de un ejecutivo o emprendedor? Yo creo que sin duda, porque afectará su vitalidad, su capacidad de tomar decisiones y, por lo tanto, su rendimiento. Claro, alguien puede enfermarse a pesar de comer bien, porque comer bien no nos asegura un resultado, pero aumenta diametralmente nuestras probabilidades de estar sanos y vitales para nuestras metas.

Además, no sólo de pan come el hombre, si constantemente me alimento de aprendizajes, lecturas, conocimientos, no impactaré mi resultado de la próxima semana, sino el de mi carrera profesional. En una semana no veré cambios, pero influiré en mi destino.

3. Meditación

Puedes meditar, hacer hipnosis, mindfullness, la disciplina que quieras. Si aumentas tu capacidad de estar presente, a la larga eso impactará tus resultados. En el caso de Novac, él dice que es imposible no irse al pasado o al futuro, o sea, salirse del juego, pero que lo que ha aprendido con la meditación es a ser amable consigo mismo y regresar inmediatamente al presente. Como yo lo entiendo, es que él ya no trata de no irse, solo procura regresar rápido al presente.

Alan Watts predijo que nuestra era sería la de la ansiedad; encontrar un medio para mantenernos enfocados, regresar al presente, no nos cambiará el resultado de mañana, sino de toda la vida. El que sea dueño de su atención será dueño de sí mismo.

Quién diría que un tenista, un emprendedor y un ejecutivo necesitan una disciplina mental, una práctica constante, para en vez de ser víctima del estrés, dominen el juego. Y esto no sólo afecta en el juego, ¿cuánto impacto hay en la cantidad de lesiones para una persona que vive con más o menos tensión?, ¿cuál es el costo para un directivo, por ejemplo, de no tener herramientas para manejar el estrés? El estrés es un factor de riesgo de múltiples enfermedades y lesiones, pero el estrés no sólo es por lo que sucede afuera, sino también por nuestro manejo mental y emocional de esas situaciones.