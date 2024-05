Entrelíneas | Proteccionismo, deudas galopantes y crisis ambiental

La tercera amenaza es el cambio climático y las dificultades financieras para combatirlo. Hoy, ante las dificultades de financiamiento, no se sabe de dónde saldrá el dinero para impulsar todas aquellas estrategias que permitan contrarrestar el calentamiento global. Sin embargo, al margen de esto, hay un fenómeno que empieza a prefigurarse y que podría estar sentando las condiciones para una catástrofe.

Marcelo Giugale coloca los granos de sal: “¿Quién va a tomar el riesgo con respecto al cambio climático? Las empresas de seguros empiezan a decir en ciertos estados (de Estados Unidos) que ya no quieren asegurar más. Las aseguradoras se están saliendo de toda la costa de Florida y eso detonaría una catástrofe del mercado hipotecario. Eso no va a pasar en 10 años; está pasando ahora. El diablo empieza a mostrar la cola en un lugar muy particular, que podría inmediatamente detonar un lío enorme”.

El FMI y el BM recortaron los pronósticos de crecimiento para México. Para ambos organismos, la economía mexicana no crecerá a los niveles que estima el gobierno mexicano. Según el FMI, el PIB de México crecerá en 2024 a una tasa de 2.4% , que contrasta con el 3% estimado por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el BM prevé un pobre crecimiento económico de 2.3% y de 2.1% para 2025.

