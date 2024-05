Pemex-CFE, ‘non performing assets’

Es claro que la electa tendrá que aceptar que tiene en sus manos una crisis de deuda pública, la cual ha sido contenida y maquillada por el actual titular de las finanzas públicas. Cuando lo haya hecho, tendrá que encontrar la forma de no parar en seco, como torpemente lo hiciera Ernesto Zedillo. Debemos estar conscientes de que la vorágine de abusivas tasas de interés tiene a poderosos intereses internacionales en un estado de adicción a las emisiones de Pemex y CFE. Ellos no permitirán con facilidad que éstas cesen, ni siquiera que se pausen, demandarán que el gobierno mexicano siga soportando su vicio.

Pagar con deuda soberana la operación de CFE y Pemex supondría un incremento monumental en el registro de la deuda nacional, y haría evidente que, tomar como referente y medida de un sano endeudamiento, algún porcentaje del PIB, es una infantil tomada de pelo. Lo importante es con cuánto se dispone para servir la deuda. En nuestro caso, el asunto es aún peor, ya que la Constitución ordena que el endeudamiento se asuma identificado la fuente de pago, asunto del que, David Colmenares, exentó a esta administración. Nuestro margen es nulo. Así es, la deuda pública ya tocó techo.

Posteriormente, quien presida tendrá que plantear un esquema de saneamiento de la industria energética nacional, en el que, el objetivo de largo plazo debe ser la liquidación de las moribundas empresas. En el corto plazo, se requerirá no retomar, sino ampliar, de manera drástica, la interacción con el sector privado. En el mediano plazo, el objetivo debe ser un contundente redimensionamiento, para atender prácticamente ya sólo a economías subdesarrolladas, incapaces de implementar una rápida transición energética. Para ello, se requiere hacer una ingeniería de procesos profunda; reestructurar el contrato colectivo de trabajo; separar las áreas inviables de las que tienen algún futuro, separando balances, esto es, dejando de ocultar pérdidas, pero, sobre todo, debe darse frontal lucha a la corrupción, el abuso, y la ineptitud, que son divisa en casa.

Al concluir los sexenios hay que distinguir dos procesos, uno, que transcurre desde que arranca el último año, hasta la elección, y otro, que corre de que ésta sucede, hasta el día en que se recibe la banda. En el primero, el saliente hace saber al candidato lo que de él espera, en el segundo, éste hace saber lo que considera debe hacer quien termina el cargo antes de entregarlo.

López Obrador no ha terminado aún de enunciar las obras y proyectos por concluir, ni todo aquello que estima se requiere para continuar con lo que él llama la 4T. La candidata oficial no ha hecho sino repetir, o asumir como propio, el discurso de quien sale, a modo de garantizar que la maquinaria opere en su favor, sin embargo, al día siguiente del proceso comicial, la actitud será otra, y tendrá, como todos los que llegan, que exigir se adopten duras medidas o se pasen tragos amargos, para no mermar el capital político con el que ella llega.

Hace algunas décadas, tal asunto se agotaba planteando la interrogante sobre si devaluar o no. Hoy, hay una larga lista en la agenda de temas por definir, incluyendo, por supuesto, el tipo de cambio, pero no sólo eso, es preciso establecer hasta dónde el gasto público se destinará a cubrir los asistencialistas y electoreros programas sociales, y qué tanto se destinará a las fallidas empresas de estado. Sí, a partir de ese día, lo importante no será hacer quedar bien al líder máximo de la transformación, sino el formarle imagen a la recién electa.

En otra entrega, haremos revisión de todos esos temas que cambiarán su estatus, de preferente, a sacrificable, por el simple transcurso de la noche del día de la elección. Por lo pronto, baste decir que la candidata ungida debería estar en condición de pedir que, dentro de los últimos actos de la administración, se apruebe una masiva liquidación de todas las plazas redundantes, tanto en Pemex, como en la CFE. No sólo ello, el actual residente de palacio nacional debe sentar las bases para renegociar el contrato colectivo de ambas. De no ser así, el gasto laboral por concepto de recursos humanos activos y retirados, hará inviable a esas entidades en el corto plazo.

En el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el saliente debe operar una drástica reducción de los recursos presupuestales que se destinaran a esas entidades burocráticas, empezando por recortar, o suprimir, los múltiples conceptos que encubren soterradas “compensaciones” a la representación sindical en ambas entidades.

Muchas cosas se decidirán y debatirán a partir del 3 de junio, pero una de ellas es la suerte que correrán las empresas que el estado mexicano, simple y sencillamente, no puede continuar subsidiando. El enfrentamiento será inevitable, por lo que la candidata debe dejar bien claro al que sale que, de no proveer a la estabilidad de la operación gubernamental, muchos de los compromisos que éste espera se cumplan, tendrán que ser puestos en suspenso.

Gane quien gane, habrá decisiones que son excluyentes de otras, y planes y programas, que necesariamente enfrentarán al actual gabinete con el que está por definir. La lucha por sacarse la rifa del tigre ha llegado a su punto más interesante.

_____

Nota del editor: Gabriel Reyes es exprocurador fiscal de la Federación. Fue prosecretario de la Junta de Gobierno de Banxico y de la Comisión de Cambios, y miembro de las juntas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión