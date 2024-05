El tiempo, tu mejor aliado o tu peor enemigo

Bien, pues de inicio, si no planeamos un día anterior la inversión de nuestras próximas 24 horas, probablemente se irán en nada, será ‘un día más’. Igual que cuando no presupuestamos nuestros gastos, el tiempo se nos escurrirá en cosas sin sentido: ver videos de gatitos en las redes sociales, ver series o estar sentados en el sillón toda la tarde.

¡Cuidado con la procrastinación! Eso de dejar las cosas para mañana, el “no urge”, los pretextos, la autocomplacencia, la autocompasión, o peor aún, no tener objetivos claros y específicos, harán que el tiempo se convierta en nuestro peor enemigo. Porque así pasarán 2, 5, 10, 15 años, en los que no ocurrirá absolutamente nada, y lo único que habrá pasado, es eso, el tiempo mismo.

Por otro lado, si nos fijamos objetivos claros, si vamos por los resultados que realmente queremos de la vida, y aplicamos un detallado plan de acción en una agenda mensual, semanal, diaria, incluso por hora, el tiempo será, sin duda, nuestro mejor aliado.

¿Cómo? Pues aquí va un life hack o truco mental, que desde mi experiencia, podemos utilizar para cambiar nuestra percepción del tiempo, y evitar que lo malgastemos. Consideremos el tiempo, no como tiempo per sé (porque el tiempo es infinito); en sustitución, veamos al tiempo como vida. En vez de decir: ¨estoy perdiendo el tiempo¨ o ¨dejando que pase el tiempo ¨, piensa que lo que estamos perdiendo y lo que está pasando, es la vida.

Entonces, ¿cómo hacer del tiempo nuestro aliado?

1. Toma conciencia del tiempo

Reconoce su valor; reflexiona, piensa en la importancia de maximizarlo y utilizarlo con eficacia. Nuestros resultados siempre serán directamente proporcionales a la manera en que utilicemos el tiempo. Todos tenemos un tiempo limitado al día, 24 horas. Todos tenemos tiempo limitado en la vida; es un recurso no renovable.

2. Establece metas claras

¿Qué quieres lograr a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué quieres conseguir hoy? ¿Qué quieres celebrar cuando finalice el año? Cada objetivo con claridad.

3. Prioriza y jerarquiza

¡Primero hacer lo urgente e importante! Hay varias metodologías con las que puedes priorizar de manera efectiva. Te sugiero la de Dwight Eisenhower:

Cuadrante 1: Urgente e importante. Tareas que hacer de inmediato.

Cuadrante 2: Importante pero no urgente. Tareas que planificar para hacer más adelante.

Cuadrante 3: Urgente pero no Importante. Tareas que delegar a otros, pero que requieren hacerse a la mayor brevedad posible.

Cuadrante 4: No urgente y no Importante. Tareas de las que incluso, se puede prescindir.

4. Planificación

Lleva una agenda; calendariza tus actividades y cada acción que tienes que llevar a cabo para lograr resultados positivos. Asigna tiempo específico para cada tarea. Ponle fecha y hora de caducidad a cada una, por pequeña que sea.

5. Técnicas de gestión del tiempo

*Método Pomodoro: Trabaja en intervalos de 25 minutos con descansos de 5 minutos. Claro, con honestidad y disciplina.

*Regla de los 2 minutos: Si una tarea te toma menos de 120 segundos, ¡hazla inmediatamente!

6. Método GTD (Getting Things Done) – Haz que las cosas pasen

Este método se enfoca en liberar a tu mente de recordar tareas y centrarla en realizarlas. Es decir, considera todo lo que tienes que hacer, pensando fuera de la caja. Clarifica cada ítem y las acciones que requiere; organiza las tareas por categoría y prioridad. Revisa y evalúa periódicamente para mantener el control. Enfócate en ejecutar.