Cuando el storytelling le da sentido a la planeación estratégica

Hace casi 20 años, por una mera cuestión accidental, acabé brindando con el vicepresidente de la empresa en donde trabajaba en una terraza de un club de golf. El ambiente era relajado y algo festivo porque habíamos pasado los tres días previos trabajando en la planeación estratégica de la empresa.

No me gusta ponerme en esas situaciones, pero fue algo de lo que no tuve control, así que hice conversación con el jefe más por no quedarme callado que por otra cosa. Hablamos no más de cinco minutos, pero a la fecha recuerdo más esa plática que los tres días previos.