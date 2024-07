¿Los influencers virtuales están desplazando a los creadores de contenido?

Un influencer virtual es un personaje creado por la tecnología y aunque se vienen desarrollando desde comienzos de los 2000, es hasta ahora que crece su popularidad. Según Influencer Marketing Hub, este año alcanzarán más de 24 billones de dólares, un crecimiento acelerado en los últimos tres años. Grandes marcas como Hugo Boss, Prada, Rolex, entre otras, han tenido la oportunidad de trabajar con grandes virtual influencers como Lil Michela, Imma y Janky, es decir, cada día los vemos como un actor más importante en la economía del creador.

Sin embargo, se ha encontrado que los influencers virtuales no vinieron a reemplazar a los creadores de contenido sino que vinieron a ser un canal de comunicación; podríamos decir que es la evolución que hemos visto que hace la mascota de la marca, como Tony, the Kellogs, o el osito de Bimbo, ya que dichas mascotas necesitan generar más participación desde la y marca y así generar la interacción con las comunidades a través de las redes sociales, y no solo en un logo o aparición de eventos como en el pasado.

Aunque la evolución de la tecnología cada día llega a límites que no creíamos posibles, todavía existen al menos tres razones que nos aseguran por qué los influencer vistuales no desplazarán a los creadores de contenido.

1. Credibilidad

Los influencers virtuales tienen poca credibilidad al hacer una reseña de producto, ya que su reseña no podrá ser tan detallada como la de un creador real, y la audiencia sabe que el influencer virtual sigue una serie de parámetros dados por la marca que no le permitirá mostrar lo negativo de una real experiencia humana entre él y el producto.

2. Emocionalidad

Uno de los elementos que más conecta a los creadores de contenido con su audiencia es mostrarse vulnerables con una característica humana que hasta el momento la tecnología no ha podido desarrollar, y pese que a los influencers virtuales tienen la ventaja de basarse en los insights que recoge de los comentarios para crear su contenido más cercano, le quedará muy difícil mostrar esa personalidad auténtica que puede mostrar un creador de contenido real.

3. Estilo de vida inalcanzable

Para llamar la atención de los usuarios, por lo general los influencers virtuales se muestran en entornos perfectos, como estilos de vida soñados; es decir, reflejan un estilo de vida que parece inalcanzable para el usuario y en muchos casos eso no permite que desarrolle una identificación o una relación más estrecha, como sí lo tiene un creador de contenido.