Gastos Médicos Mayores en México, la gallina de los huevos de oro

Desafortunadamente, esta situación sucede justo cuando los mexicanos requerimos mayor atención médica privada. No es un secreto que el sistema de salud público está colapsado: no hay camas, no hay medicamentos y las citas para atenciones médicas de segundo nivel se programan hasta seis meses después de solicitar la atención.

La población mexicana tiene dos factores que agravan la situación: la alimentación y el envejecimiento poblacional, que combinados nos dejan como uno de los países con mayores tasas de obesidad, diabetes e hipertensión en el mundo.

Pero no todo está perdido, existe una solución para todas las partes y es incrementar el número de asegurados en el sistema. Actualmente, sólo 12.5 millones de mexicanos cuentan con este tipo de seguros y para hacerlo se requieren primas más competitivas que un mayor porcentaje de la población pueda pagar.

Tanto médicos como hospitales y aseguradoras deben estar alineados en promover la prevención, el uso inteligente y moderado de los insumos médicos, el uso de protocolos médicos que determinen cuándo es necesario un tratamiento o cirugía, a solo realizar los estudios necesarios y, lo más importante, que todo el sistema esté enfocado en la salud del paciente y no en la maximización del ingreso a corto plazo.

Ahora más que nunca es necesario que se sienten a la mesa y rescaten a la gallina de los huevos de oro antes de que sea demasiado tarde.

____

Nota del editor: Rubén Illescas es Director General de Grupo Interesse. Síguelo en LinkedIn. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

