La IA se va a quedar en el aula, ¿qué podemos hacer?

Muchos comparan la irrupción de la IA con el comienzo de los tiempos de la calculadora. Hasta hoy, la calculadora no reemplazó al ser humano, solo le ayudó a llegar a resultados de forma más rápida y precisa. La IA, así como la calculadora, no es una enemiga de la educación, es una fuerza muy poderosa cuando es incluida con transparencia y honestidad en el flujo de trabajo.

La IA no es EL problema, nos gusta pensar que es solo una pieza más de un gran puzzle que es la integridad académica. Este es el verdadero foco de acción, no es si se utiliza o no se utiliza, porque es algo que no se puede controlar, es más bien fijar los límites y formar futuros profesionales con ética en cuanto al uso de esta tecnología que seguramente seguirá existiendo cuando se enfrenten a un mundo laboral digitalizado.

____

Nota del editor: María Belén Correa es Directora Regional de Turnitin para Latam. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.

