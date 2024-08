Ciber regreso a clases. Cuidemos lo que publicamos

En fin, he dado tres ejemplos claros de consecuencias que a muchas personas no les gustaría vivir, así que lo mejor es evitar hacer este tipo de prácticas y si esto es una medida básica que no pueden cumplir padres y madres, bueno, al menos revisen los controles de privacidad, quiénes pueden ver sus contenidos, con quiénes interactúan y que no exponga información adicional, cuentan como prácticas que podrían ayudar a reducir los riesgos digitales planteados en esta columna.

No me resta más que desear un feliz regreso a clases para todos los menores que en este 2024, así como a sus respectivas autoridades para tener en el radar a las nuevas generaciones que se relacionan día a día con la tecnología y, por ende, deben tener una actualización constante y continua.

Cuidemos lo que publicamos.

____

Nota del editor: Carlos Ramírez Castañeda es especialista y apasionado por el Derecho Informático, particularmente en ramas de Ciberseguridad, Cibercriminalidad y Ciberterrorismo. Tiene un Máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Santiago de Compostela España, Doctor en Administración y Políticas Públicas de México. Es colaborador de diversas instituciones académicas y gubernamentales, profesional siempre interesado en temas de ciberprevención particularmente con sectores vulnerables. Síguelo en Twitter como @Ciberagente . Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión