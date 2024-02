¿Pagar el rescate de información o prevenir?

El tema se ha ido ofuscando y quedando a la deriva, pues pareciera que “no fue tan relevante” lo que les ocurrió a estas y varias partes gubernamentales de distintos sectores más, ni mencionar a las empresas que sin importar su tamaño tuvieron afectaciones directas por este tipo de malware.

México tiene un problema (entre los muchos que tenemos a nivel de ciberseguridad) especial llamado Ransomware, para los lectores que desconocen, es básicamente un tipo de malware que se encarga de cifrar lo contenido en un equipo/dispositivo/sistema para solicitar un tipo de rescate usualmente económico para “liberar” la información.

A nivel gobierno esto puede representar una dilación en las operaciones cotidianas, así como una afectación de presupuesto al momento de llevar a cabo el pago de un rescate, que vaya, son montos millonarios; sin embargo, por la carencia de importancia al tema, se deja a deriva, si no, pregúntenle a Pemex. Esto no es lo más grave, lo he externado en diversas charlas. ¿Qué pasaría si al sistema de salud lo infectan con Ransomware?

Podríamos estar ante afectaciones directas a la vida humana, sin planes de contención, mitigación, algunos aparatos podrían dejar de apoyar a la vida. Imaginemos que ocurre durante una operación delicada a un paciente. No vayamos tan lejos con el ejemplo, WannaCry (un tipo de Ransomware) dejó muertos en algunos países del mundo en el 2017.

Si esto lo trasladamos a un ámbito empresarial, las pequeñas y medianas empresas usualmente no tienen la capacidad para poder pagar un rescate millonario. Se quedarían sin operación y funcionamiento, dejando a la deriva su fuente de ingreso.

El tema es complicado, pero se puede lograr un enorme cambio si se comienza a prestar importancia mayor a ello. Si desde gobierno (en este nos queda claro que no importa la ciberseguridad) se toman algunas medidas de impulso, importancia, presupuesto y sobre todo concientización, podríamos lograr un impacto de ciberprevención.

En una empresa, quien se encarga de la toma de decisiones debe dar suma importancia al tema de ciberseguridad y romper el estereotipo de creer que todo se va a resolver con un antivirus; se requiere una canalización de hardware y software para una estrategia ciberpreventiva.