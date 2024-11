El cambio de percepción a perspectiva, crucial en el marketing digital

Todos interpretamos el mundo desde nuestra percepción individual. Me acuerdo que mi padre me decía: 'La percepción es la realidad', y durante años luché con esa idea, creyendo que era errónea. Pensaba que la realidad era algo binario, donde las cosas simplemente son o no son. Sin embargo, la percepción es dinámica y cambia de persona a persona, haciendo que cada quien vea la realidad de manera única.

Me llevó mucho tiempo entender que la percepción es simplemente la interpretación del mundo que nos rodea, única para cada individuo, pero no por eso separada de la realidad. Sin embargo, esta percepción viene siempre con retos al momento de comunicarnos con los demás.

En esta era de hipercomunicación, en donde el entendimiento debería de ser más fácil, vivimos en el encono rodeado por discusiones que surgen porque cada persona intenta imponer su percepción sobre los demás. Este esfuerzo suele ser infructuoso, ya que cada uno está atrapado en su propia versión de la realidad.

La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de lado nuestra percepción y operamos desde la perspectiva. La perspectiva es el arte de observar el mundo desde fuera de nosotros mismos, ya sea como una entidad externa o, más eficazmente, desde el punto de vista de otra persona.

Ponerse en los zapatos de alguien más y pensar: "¿Cómo es su vida? ¿Qué sienten en este momento? ¿Están cómodos o incómodos? ¿Tienen miedo? ¿Qué les estresa desde que se despertaron esta mañana? ¿Qué les preocupa cuando en la mitad de la noche están tratando de dormir?" nos permite comprender mejor a los demás. Al hacerlo, obtenemos una ventaja informativa invaluable.

En el mundo del marketing digital, este cambio de percepción a perspectiva es crucial. Muchas marcas y creadores de contenido se quedan atrapados en su propia percepción, enfocándose en lo que ellos creen que es importante o atractivo. Dándole un peso mayor a las emociones que su propia percepción les produce. Sin embargo, el verdadero éxito de la comunicación y por consecuencia del marketing digital radica en entender y acercarte a la perspectiva de los clientes.

El primer paso es conocer a tu audiencia. Esto va más allá de los datos demográficos; implica entender sus emociones, preocupaciones y motivaciones. ¿Qué les entusiasma? ¿Qué les preocupa? ¿Qué problemas buscan resolver? Existen muchas maneras y herramientas de análisis de datos, encuestas y estudios de mercado para obtener esta información.

Cuando logras entender la percepción de tu audiencia, será más fácil identificar qué tipo de contenido les resultará útil o inspirador, para que de esta manera puedas abordar sus necesidades y deseos de manera auténtica. La comunicación y la empatía en el contenido no solo atrae la atención, sino que también fomenta la lealtad y la confianza.

La perspectiva te permite personalizar tu comunicación. En lugar de mensajes genéricos, utiliza la información que has recopilado para crear mensajes que resuenen personalmente con cada segmento de tu audiencia. Esto puede incluir correos electrónicos personalizados, anuncios dirigidos o contenido relevante en redes sociales.